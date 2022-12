La future tablette Pixel Tablet de Google s’est retrouvée sur Facebook Marketplace

Google nous a donné un aperçu de la tablette Pixel Tablet lors de sa conférence I/O 2022 l’année dernière. Bien que la société n’ait pas encore annoncé de date de sortie pour l’appareil, certains détails, comme le fait qu’elle sera doublée d’une enceinte connectée, ont été officiellement confirmés par Google. Maintenant, un prototype de pré-version de la Pixel Tablet a été mis en vente sur Facebook Marketplace, fournissant notre premier aperçu réel de l’appareil et quelques informations supplémentaires.

La Pixel Tablet montrée dans les images a des bords noirs, contrairement aux bords blancs que Google a présentés dans les rendus. Selon le listing Facebook Marketplace, la Pixel Tablet sera livrée avec un dock de charge qui lui donne une apparence analogue à celle du Google Nest lorsqu’il est connecté. Le dock, fini dans un tissu tissé analogue à la gamme d’enceintes connectées Nest de Google, présente le logo « G » de la société, un port de charge à l’arrière et des broches POGO sur la face avant pour se connecter à la tablette.

Le listing comprend également des photos de l’écran d’accueil de l’appareil, qui présente une version optimisée pour la tablette du Pixel Launcher et du widget En bref. Elle confirme également que la tablette disposera d’une capacité de stockage allant jusqu’à 256 Go, comme l’avait suggéré une fuite. Une autre image montre que la caméra frontale sera intégrée dans le bord supérieur, et la tablette disposera d’un port USB-C sur le bord gauche, qui sera accompagné de grilles de haut-parleurs et des microphones de l’appareil.

Bien que le listing ne révèle pas les spécifications matérielles de la tablette, de précédentes fuites suggèrent qu’elle sera alimentée par le même SoC Tensor G2 que la série Pixel 7 et disposera d’un écran de 10,95 pouces. Elle serait équipée de deux capteurs Sony IMX355 de 8 mégapixels et comporterait un stylet basé sur la technologie USI 2.0.

La Pixel Tablet semble pouvoir être un ajout prometteur au marché des tablettes Android lorsqu’elle sera lancée l’année prochaine. Je suis impatient de voir quelles autres fonctionnalités et capacités elle a à offrir.