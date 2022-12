Elon Musk soumet au vote son départ de la direction de Twitter

Elon Musk a réalisé un nouveau sondage sur Twitter, et celui-ci pourrait être le plus important à ce jour. Le milliardaire a demandé aux gens s’il devait quitter son poste de PDG de Twitter, quelques semaines seulement après avoir déboursé 44 milliards de dollars pour acheter l’entreprise. À l’heure où j’écris ces lignes, près de 57 % des personnes interrogées ont voté en faveur de l’abandon par Musk de son siège à la tête de Twitter.

Comme pour beaucoup de ses précédents sondages, Musk affirme qu’il « respectera les résultats de ce sondage ». Cependant, il a également mentionné dans un autre tweet qu’il n’y a « aucun successeur » prêt à reprendre le flambeau.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

Le style de direction de Musk a été critiqué dès qu’il a mis le pied dans le siège de la société après avoir signé les documents d’acquisition. Il a licencié des départements entiers, vidé des équipes dans toutes les divisions, commencé à demander aux employés de montrer leur engagement en écrivant du code, et même dormi dans les bureaux, tout en perdant certaines commodités essentielles. La vision de Twitter 2.0 dont Musk a souvent parlé a également suscité de nombreuses critiques.

Après avoir débloqué des milliers de comptes — à la suite d’un sondage sur Twitter — Musk a signé de nouvelles politiques controversées, comme l’interdiction de promouvoir d’autres plateformes sur Twitter, en particulier des rivaux en vogue comme Mastodon. L’absolutisme autoproclamé de Musk en matière de liberté d’expression a également été mis en œuvre de manière discutable, tandis que de multiples documents de recherche indépendants ont affirmé que des problèmes tels que le racisme et la toxicité ont augmenté sur Twitter sous son régime.

Musk n’a pas vraiment expliqué les raisons qui l’ont poussé à quitter son poste de PDG de Twitter, mais il affirme que « la question n’est pas de trouver un PDG, la question est de trouver un PDG qui puisse maintenir Twitter en vie ». Répondant à l’animateur du podcast Lex Friedman, Musk a mentionné que Twitter est sur la voie rapide de la faillite depuis mai. Musk soutient Twitter en s’appuyant sur ses propres avoirs de Tesla, et bien qu’il ait promis de ne plus vendre d’actions Tesla pendant des mois, il s’est débarrassé d’une autre pile d’une valeur de 3,6 milliards de dollars il y a seulement trois jours.

Le règne de Musk en tant que nouveau PDG de Twitter, avec un agenda favorable à la liberté d’expression et un engagement sans faille des employés, n’a pas vraiment transformé Twitter en cash-machine. Au contraire, les annonceurs continuent de se méfier de la plateforme, et l’on constate un exode des utilisateurs, en particulier des personnes influentes. Si ses partisans sont légion à affirmer qu’il est le bon type de dirigeant pour Twitter, certains actionnaires de Tesla pensent le contraire.

No one wants the job who can actually keep Twitter alive. There is no successor.

—Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2022