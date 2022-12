Voici ce qu’il en a coûté à Elon Musk pour acheter la marque Tesla

Tesla est l’entreprise automobile qui aura la plus grande valeur au monde en 2022, même si elle n’est pas présente dans le secteur depuis aussi longtemps que les constructeurs automobiles traditionnels comme Toyota, Mercedes-Benz, BMW, General Motors et Ford. Elle a été officiellement enregistrée en tant que société en 2003 par Marc Tarpenning et Martin Eberhard. À l’époque, elle était connue sous le nom de « Tesla Motors ». Elon Musk a ensuite rejoint l’entreprise en 2004 en tant que président, et il est arrivé avec un « plan directeur » qui allait révolutionner les véhicules électriques.

Mais la success-story de Tesla ne s’est pas faite sans heurts. Elle a failli faire faillite pendant la récession de 2008, et Elon Musk était assez désespéré pour contacter Tim Cook d’Apple avec une offre d’acquisition. Heureusement, elle a été sauvée grâce à des prêts et à des capitaux provenant d’investisseurs. Au fur et à mesure de son expansion, la société s’est également lancée dans la fabrication de panneaux solaires et de batteries de secours au lithium. Comme l’objectif de l’entreprise n’est pas seulement de faire résonner les voitures électriques, mais aussi de développer une technologie d’énergie verte, elle a changé son nom de Tesla Motors à Tesla Inc.

Aujourd’hui, la marque Tesla est synonyme de véhicules électriques, mais elle aurait pu être connue sous un autre nom si elle n’avait pas acquis les droits sur sa raison sociale.

Tesla history trivia: we didn’t actually come up with the Tesla Motors name. Bought trademark off Brad Siewert for $75k in late 2004. He’d originally filed for it in 1994. Our alternative name was Faraday, which was used by a competitor several years later. https://t.co/zPnrrVash1

—Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2018