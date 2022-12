Google reporte une nouvelle fois la mise en place du blocage de contenu dans Chrome

Google a annoncé que l’API de sa dernière plateforme d’extension pour les navigateurs Web basés sur Chromium, Manifest V3 (MV3), a été retardée une fois de plus, avec une mise à jour de la société attendue pour mars 2023.

Ce dernier développement intervient un mois seulement avant l’échéance initiale de janvier 2023, annoncée début septembre 2022, qui devait prendre effet. Google semble être désemparé face à ce changement, puisqu’un nouveau report jusqu’en janvier 2024 a suivi fin septembre, mais uniquement pour les utilisateurs professionnels de Google Chrome.

Les extensions sont actuellement construites sur l’API Manifest V2 (MV2), qui offre une fonctionnalité robuste aux développeurs, permettant à des outils de protection de la vie privée efficaces, tels que uBlock Origin et Decentraleyes, de se développer. Google cherche à limiter cette fonctionnalité avec MV3 en réduisant le nombre de permissions disponibles pour les développeurs, ce qui, selon lui, améliorera la confidentialité et les performances des utilisateurs.

Bien que Google ait longtemps maintenu qu’il avait l’intention de prendre en charge les extensions de blocage de contenu après la transition, certains développeurs d’applications constatent que cela pourrait ne pas être la réalité.

Le développeur principal d’uBlock Origin, Raymond Hill, avait développé une version compatible MV3 de l’extension, mais a noté que la fonctionnalité était si réduite qu’il n’y avait pas « beaucoup d’intérêt » à la publier. The Register a noté que des plaintes concernant la fonctionnalité et la confidentialité ont également été déposées par l’Electronic Frontier Foundation, et Jean-Paul Schmetz, PDG du fournisseur de suites de confidentialité Ghostery, pour n’en citer que quelques-uns.

Cependant, il est également vrai que, peut-être jusqu’à présent, la transition vers MV3 s’est faite alors que l’API était encore expérimentale et boguée.

De nombreux bugs

The Register a constaté que le système de rapport de bogues de Chromium comporte une litanie de bogues, le concernant à lui seul, tandis que la nouvelle fonction Service Workers, qui remplace les scripts exécutés en arrière-plan et qui s’arrêtent et se mettent en route selon les besoins, est largement défaillante, et ce depuis au moins novembre 2020.

Cependant, il n’y a pas que de mauvaises nouvelles : les utilisateurs à la recherche d’une expérience de navigation réellement sécurisée ne sont pas encore à court d’options.

Les navigateurs alternatifs construits sur Chromium, le même moteur sous-jacent que Google Chrome, comme Microsoft Edge, sont largement concernés par ce changement.