Qualcomm présente les nouvelles plateformes Wi-Fi 7 Immersive Home

Qualcomm vient de présenter ses nouvelles plateformes Wi-Fi 7 Immersive Home 3210 et 326. Celles-ci promettent plus de 20 Gb/s de capacité système totale dans une architecture de chipset réseau compacte, économe en énergie et rentable. Le nouveau Qualcomm Multi-Link Mesh offre un débit extrêmement élevé et une réactivité en temps réel.

Le Qualcomm Multi-Link Mesh redéfinit les réseaux de la maison connectée grâce à un nouveau modèle de liens sans fil gérés dynamiquement, qu’ils soient orientés vers le client ou vers le réseau de collecte. Grâce à un processus de sélection, d’agrégation ou d’alternance des liens dans les bandes de spectres sans licence de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, en fonction des conditions du réseau, des capacités des périphériques et de la topologie du réseau local, Qualcomm Multi-Link Mesh permet une faible latence déterministe pour des expériences de jeu pratiquement sans décalage, avec une réduction de 75 % de la latence en temps réel dans les environnements encombrés.

La technologie Wi-Fi 7 permet quant à elle d’atteindre des performances extrêmement élevées avec une couverture multi-Gigabit sur une zone plus large que jamais.

En outre, les principales caractéristiques du Qualcomm Multi-Link Mesh vont offrir des performances étendues sur le spectre de 5 GHz, avec des canaux de 240 MHz et une modulation QAM 4K pouvant offrir une capacité supérieure de 80 % par rapport à Wi-Fi 6.

Les caractéristiques

Les performances maximales du spectre 6 GHz, avec des canaux de 320 MHz et une modulation QAM 4K permettant d’augmenter la capacité de 140 % par rapport à la norme Wi-Fi 6E. La prise en charge complète de la solution clé en main Qualcomm AFC pour une couverture multi-Gigabit de coin à coin. La solution Qualcomm AFC est disponible dès aujourd’hui pour l’intégration des appareils des clients. Une fois les autorisations réglementaires obtenues, la solution Qualcomm AFC sera disponible dans le commerce pour être utilisée par le public

Prise en charge de Wi-Fi 7 Multi-Link et Adaptive Interference Puncturing pour un fonctionnement optimal même dans les environnements domestiques encombrés. Des algorithmes intelligents de prévention des encombrements garantissent des performances élevées, même en présence d’interférences potentielles provenant de réseaux voisins ou d’autres appareils

Connectivité maximale aux derniers appareils haute performance, offrant des vitesses de pointe jusqu’à 5,8 Gb/s à un seul appareil connecté

Innovation de la plateforme haute performance : offre un réseau local haute performance dans des facteurs de forme rentables et discrets basés sur une architecture modulaire et évolutive, accélérant ainsi la mise sur le marché

Conception de la plateforme optimisée pour la taille, l’efficacité énergétique et la rentabilité, y compris l’utilisation de nœuds de processus avancés et de modules frontaux RF (FEM) entièrement intégrés pour l’optimisation des performances

Des configurations très différenciées pour les conceptions des clients. Configurations Wi-Fi 7 tri-bande offrant une capacité sans fil de pointe de 10 à 20 Gbps, soit près de deux fois la capacité des systèmes Wi-Fi 6 comparables. Ces configurations sont idéales pour les systèmes maillés de toute la maison, tout en permettant un plus grand nombre d’utilisateurs, des connexions à plus haut débit ou des exigences de portée étendue

Disponibilité

Qualcomm a déclaré qu’elle travaillait avec Xiaomi, TP-Link, Netgear et Linksys pour les routeurs Wi-Fi et les systèmes maillés, et que les dispositifs seraient commercialisés au cours du second semestre 2023.