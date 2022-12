La OPPO MariSilicon Y offre un son sans perte ultra clair en Bluetooth

Lors de son Inno Day 2022, OPPO a dévoilé son premier produit sous la marque OHealth, le moniteur de santé OHealth H1. La société a dévoilé sa deuxième puce interne, la Marisilicon Y, et les lunettes Air Glass 2. Les nouveaux appareils visent à « enrichir quatre initiatives intelligentes en matière de divertissement intelligent, de productivité intelligente, de santé intelligente et d’apprentissage intelligent ».

Après le lancement réussi, l’année dernière, de la première NPU MariSilicon X auto-développée, OPPO a créé sa deuxième puce, le nouveau SoC MariSilicon Y. La nouvelle puce audio utilise la technologie avancée N6RF, et elle augmente la bande passante Bluetooth de 50 % par rapport aux puces Bluetooth les plus performantes du marché. Le nouveau processus N6RF est développé par TSMC, et grâce à lui, le MariSilicon Y consomme jusqu’à 66 % moins d’énergie sur une puce 33 % plus petite que le processus de fabrication 16 nm de la dernière génération.

La puce utilise la technologie de codec URLC (Ultra Resolution Lossless Codec) et un NPU (Neural Processing Unit) dédié avec une puissance de calcul sur l’appareil allant jusqu’à 590 GOPS (Giga milliards d’opérations par seconde).

Le nouveau taux de compression de l’URLC, combiné au débit de données de 12 Mb/s, permet à OPPO de transmettre du son sans perte en Bluetooth. L’entreprise affirme qu’elle parvient à une compression élevée sans sacrifier la qualité audio, contrairement aux codecs LDAC, AptX et autres.

Le MariSilicon Y peut transmettre un impressionnant son sans perte de 24 bits/192 kHz ultra-clair en Bluetooth, ce qui est une première. Les utilisateurs bénéficient ainsi des avantages de la connectivité sans fil comme d’une connexion filaire, ce qui ouvre la voie à des appareils audio sans fil haut de gamme offrant des expériences audio spatiales.

Une excellente technologie

Pour profiter de l’audio sans perte 24 bits/192 kHz, OPPO a développé un pack Pro Bluetooth, qui permet aux appareils de diffuser du son en Bluetooth. À en juger par la formulation, il semble qu’il s’agisse d’une solution exclusive développée en interne, et il n’est pas clair si elle est propriétaire, et si la société permet à d’autres entreprises d’obtenir une licence pour cette technologie pour des écouteurs et des casques sans fil tiers.

OPPO a toutefois indiqué que le MariSilicon Y prendra en charge les principaux formats d’encodage ouverts, tels que LDAC, LHDC, L2DC, L3C, AAC et SBC. Les appareils audio équipés du MariSilicon Y seront compatibles avec la plupart des appareils grand public, permettant aux utilisateurs de consommer de l’audio sans aucune barrière.

Grâce à l’IA, le MariSilicon Y sera également capable d’isoler les sons spécifiques de certaines parties d’un morceau sélectionné, comme les voix, la batterie, la basse et d’autres instruments. Le rendu spatial permettra également aux utilisateurs d’ajuster les informations relatives à l’emplacement spatial du son après que celui-ci ait été isolé. Les voix peuvent être rapprochées et la batterie peut être placée à l’arrière pour un effet plus immersif. Selon l’entreprise, cela n’était possible qu’en utilisant des « fichiers d’ingénierie audio multipistes professionnels », et c’est désormais possible grâce aux capacités d’IA de la nouvelle puce.