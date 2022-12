Google Chrome se dote de modes d’économie de mémoire et d’énergie

Bien que Google Chrome soit sans aucun doute le navigateur Web le plus utilisé, personne ne peut nier ses capacités à consommer de l’énergie. Pour résoudre ce problème et rendre Chrome plus efficace, Google a maintenant introduit de nouveaux modes qui permettront d’économiser la batterie et la mémoire.

Google a introduit les nouveaux modes « Économiseur de mémoire » et « Économiseur d’énergie » pour son navigateur Web Chrome, qui permettront d’améliorer ses performances.

Le mode « Économiseur de mémoire » libère la mémoire des onglets qui ne sont pas utilisés. Chrome consommera ainsi jusqu’à 40 % de mémoire en moins et assurera le bon fonctionnement des onglets actifs. Ce mode peut s’avérer particulièrement utile lors de l’utilisation de sites Web ou d’applications très sollicités, voire de jeux en ligne. Et si vous souhaitez réutiliser l’onglet inactif, il sera rechargé pour que vous puissiez vous lancer.

Le mode Économiseur d’énergie, quant à lui, vous aidera à économiser la batterie en limitant l’activité de fond et les effets visuels. Ainsi, si vous souhaitez effectuer une recherche rapide à l’aide de Chrome et que le niveau de votre batterie n’est que de 20 %, vous pourrez toujours effectuer la recherche sans craindre que la batterie ne se décharge.

Les nouveaux modes de performance se trouvent dans les paramètres de Chrome (sous le menu à trois points dans le coin supérieur droit) et s’affichent près de la barre de recherche une fois activés. Les modes « Économiseur de mémoire » et « Économiseur d’énergie » sont désormais disponibles sur Chrome sur bureau et devraient toucher tous les utilisateurs de Windows, macOS et ChromeOS.

Libre contrôle

Comme Google l’a souligné plus avant, les utilisateurs ont toute latitude pour optimiser Chrome en fonction de leurs besoins spécifiques. Lorsque ces mises à jour arriveront, vous aurez la possibilité de désactiver entièrement l’économiseur de mémoire ou de mettre des sites spécifiques sur une liste blanche pour les protéger de ses effets.

Ces deux modes font partie de la version 108 de Google Chrome. En annonçant ces nouvelles fonctionnalités, Mark Chang, Group Product Manager pour Chrome, a déclaré :