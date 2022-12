Twitter Blue redémarre avec un tarif plus élevé et une étrange restriction

L’abonnement Twitter Blue est relancé, avec deux changements cruciaux à la clé. Premièrement, il sera plus cher pour les personnes utilisant l’application Twitter sur leur iPhone. L’abonnement au niveau premium de Twitter coûtera 8 dollars par mois si vous vous y inscrivez depuis un navigateur Web. En revanche, si vous vous abonnez à Twitter Blue depuis l’application mobile, vous devrez payer 11 dollars par mois.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50 — Twitter (@Twitter) December 10, 2022

En effet, sous la direction d’Elon Musk, Twitter ne souhaite pas absorber le coût de la taxe de 30 % appliquée par Apple sur l’App Store pour toutes les transactions in-app, qu’il s’agisse de l’abonnement à un service comme Twitter Blue ou du paiement d’éléments dans des jeux. Musk a récemment déclaré qu’il entrerait en guerre contre Apple plutôt que de payer la taxe sur l’App Store.

Même si Musk a arrangé les choses avec Apple après une réunion avec le PDG Tim Cook, il ne paie toujours pas techniquement la taxe App Store. Au lieu de cela, il fait porter le fardeau aux utilisateurs de Twitter possédant un iPhone, qui paieront une prime de 11 dollars par mois pour compenser le coût. Il a récemment été signalé qu’après avoir pris en compte la taxe d’Apple, Twitter Blue pourrait s’avérer être une entreprise déficitaire pour la société. Il semble que Musk évite ce sort en faisant supporter aux clients le poids des politiques de revenus d’Apple.

Un autre changement notable à venir sur Twitter Blue est la restriction sur la modification des détails du profil de base. Twitter indique que si un abonné modifie l’identifiant de son compte, son nom d’affichage ou sa photo de profil, la coche bleue vérifiée lui sera temporairement retirée. Autrement dit, le twittos « perdra temporairement la coche bleue jusqu’à ce que son compte soit réexaminé ».

Des avantages

subscribers will be able to change their handle, display name or profile photo, but if they do they’ll temporarily lose the blue checkmark until their account is reviewed again — Twitter (@Twitter) December 10, 2022

En ce qui concerne les avantages d’un abonnement à Twitter Blue, la société indique que les utilisateurs pourront modifier leurs tweets, télécharger des vidéos 1080p en plus haute résolution et accéder au mode lecteur pour lire des articles de manière non intrusive.

Twitter prépare également quelques autres avantages notables. Actuellement listés avec le statut « Prochainement », les abonnés à Twitter Blue ne verront que la moitié du nombre de publicités servies aux utilisateurs lambdas, et ils pourront également télécharger des vidéos plus longues. En outre, leurs réponses et leurs mentions seront automatiquement catapultées en haut de la conversation.