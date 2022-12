Windows 11 est enfin doté d’un outil d’enregistrement d’écran intégré

« Nous savons que Outil de capture est l’un des outils préférés de la communauté Insider, c’est pourquoi nous sommes très heureux d’introduire un enregistreur d’écran intégré dans cette mise à jour ! Outil de capture a toujours permis de capturer et de partager rapidement et facilement le contenu de votre PC. Avec l’enregistrement d’écran intégré, nous étendons ces capacités à encore plus de types de contenu », explique la société.

you might also like