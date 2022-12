L’iPhone 15 Ultra pourrait devenir l’iPhone le plus cher de tous les temps

Qu’on le veuille ou non, la plupart d’entre nous se sont habitués à ce que les smartphones phares soient vendus à des prix délirants, qui semblent parfois exorbitants par rapport à ce que nous devions payer il y a seulement quelques années. L’une des entreprises qui ont été les premières à lancer cette tendance devrait, selon les rumeurs, faire de même en 2023.

Les prix de presque tout s’envolent de nos jours, et étant donné l’inflation galopante et de la hausse des coûts des matériaux, il est logique qu’Apple envisage de rendre l’iPhone plus cher également.

Le rapport le plus récent de LeaksApplePro, par exemple, porte sur le prix de l’iPhone 15 haut de gamme, qui devrait voir le jour en septembre 2023. Tout d’abord, on pense que l’appareil haut de gamme ne s’appellera plus Pro Max, car Apple va probablement opter pour le nom « Ultra » dans le cadre d’une approche inspirée de l’Apple Watch.

En ce qui concerne les prix, il semble que l’iPhone 15 Ultra pourrait commencer à pas moins de 1 299 dollars. C’est quelque 200 dollars de plus que l’iPhone 14 Pro Max, dont la version de base est disponible aux États-Unis pour 1 099 dollars, et au prix de 1 479 euros en France ! Toutefois, le rapport révèle qu’Apple envisage également une augmentation de prix de 100 dollars, ce qui signifie que l’appareil pourrait finir par coûter 1 199 dollars pour la version de base.

Néanmoins, une hausse de prix est pratiquement confirmée maintenant, et à bien des égards, cela est parfaitement logique, surtout étant donné les raisons que j’ai soulignées précédemment. Apple sait toutefois que rendre l’iPhone plus cher sans offrir quelque chose en échange est une approche très risquée.

Une approche risquée !

C’est pourquoi la société veut rendre l’iPhone 15 Ultra aussi haut de gamme que possible. Alors comment Apple justifierait-elle cette hausse de prix ? Elle envisagerait d’utiliser du titane pour la coque. Le titane est non seulement durable, mais aussi très haut de gamme, de sorte qu’au bout du compte, l’augmentation des coûts de production pourrait se traduire par une hausse du prix de vente pour le consommateur. Nous pourrions également retrouver une caméra frontale à double objectif, et une capacité de stockage de départ de 256 Go.

Les nouveaux iPhone devraient voir le jour à l’automne 2023, donc beaucoup de choses pourraient changer d’ici là, ce qui signifie que nous devrions tous prendre ces informations avec des pincettes pour le moment.