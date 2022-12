YouTube commence à déployer ses propres emotes personnalisées pour les jeux

Malgré l’arrivée de la concurrence de YouTube Gaming et de Facebook Gaming, la majorité des joueurs continuent d’utiliser Twitch comme principale plateforme de streaming. Un rapide coup d’œil aux statistiques de février 2020 révèle l’impressionnante emprise que Twitch continue d’avoir sur les joueurs. À son apogée en 2020, Twitch comptait plus de 3 millions de diffuseurs sous son égide.

En revanche, les chiffres de YouTube font pâle figure en comparaison. Si cela fait toujours de YouTube Gaming l’un des services de livestreaming pour jeux vidéo les plus utilisés au monde, il existe une marge de progression évidente. Pour accélérer le processus d’attraction de la base d’utilisateurs dédiés de Twitch vers YouTube Gaming, Google a introduit une version analogue à l’une des fonctionnalités les plus utilisées de Twitch sur YouTube Gaming.

YouTube a commencé à déployer ses propres emotes personnalisées. Les emotes de YouTube, qui sont analogues à celles de Twitch, peuvent être utilisés dans les sections de commentaires et les conversations en direct sur YouTube ; toutefois, la plateforme permettait auparavant aux diffuseurs individuels de proposer leurs propres réactions et émotes.

Récemment, YouTube a mis en place de nouvelles fonctionnalités telles que Live Q&A pour des diffusions en direct interactives et de nouveaux sons et animations de démarrage pour les téléviseurs intelligents.

De la même manière que les emotes par défaut de Twitch sont nommées pour l’autocomplétion, les emotes de YouTube ont des noms spécifiques pour l’autocomplétion. Ainsi, en tapant « cat-orange-whistling: », un commentaire de réponse sera automatiquement rempli d’un chat orange qui siffle. Toutefois, les premières emotes de YouTube sont liées aux jeux, mais d’autres catégories seront ajoutées ultérieurement, comme l’a mentionné la firme dans son annonce.

for the times where words just aren’t enough … introducing YouTube Emotes! 🥳

now everyone can join in & react to all the biggest Ws across streams w/new emotes.

we’re starting with emotes for Gaming but more types of emotes to come, stay tuned👀

more: https://t.co/H2iZYffWAS pic.twitter.com/rpTmVvnCtj

—TeamYouTube (@TeamYouTube) December 5, 2022