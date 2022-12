Microsoft pourrait bientôt lancer un programme Insider pour le Surface Duo

Les programmes Insider de Microsoft fonctionnent à merveille, puisqu’ils offrent aux utilisateurs un accès anticipé à toutes sortes de nouvelles fonctionnalités avant qu’elles ne soient mises en service sur les appareils de production.

Le programme Windows Insider est la preuve vivante que cette idée n’est pas seulement un excellent moyen d’impliquer les utilisateurs dans le développement des produits qu’ils utilisent, mais aussi une méthode facile pour éliminer les bugs et s’assurer que l’expérience finale est aussi stable que possible.

Il semble maintenant que Microsoft se prépare à lancer un nouveau programme Insider.

De nouveaux éléments découverts en début de semaine indiquent qu’un programme Surface Insider pourrait être prévu, l’accent étant mis à l’origine sur le Surface Duo. Le Surface Duo est le grand pari de Microsoft sur le marché des appareils Android, l’appareil en étant déjà à sa deuxième génération.

Good morning! Sorry for delay had to jump to bed last night. To answer a few questions: You won’t see this on your device currently, it’s very much hidden away by two mechanisms, one being a flag check, the other gated behind a server that takes your serial number in.

— Gustave Monce (@gus33000) November 30, 2022