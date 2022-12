Le Pixel Fold de Google fait l’objet d’un benchmark avec le Tensor 2

Ce ne sera pas sans précédent, car Huawei a un smartphone pliable Mate X2 avec une caméra zoom périscope depuis un certain temps maintenant, plus les optiques zoom pliables de Google ne vont pas jusqu’à un grossissement 10x comme le fait Samsung, de sorte qu’il pourrait juste trouver un espace pour tout faire entrer lorsque le moment sera venu de libérer son premier smartphone pliable autour de l’événement I/O l’année prochaine.

Bien qu’il s’agisse d’un modem Samsung Exynos 5G sur étagère fabriqué sur le processus de 7 nm qui est présent dans la série Pixel 6, le Pixel Fold a été retardé d’environ un an et avec le processeur Tensor G2 est venu un tout nouveau modem Samsung Exynos 5300 5G personnalisé, donc c’est ce qui sera très probablement dans le Pixel Fold aussi.

Le listing de benchmark, repéré par MySmartPrice, comprend un test sur le nouveau processeur Pixel Tensor G2 avec le GPU Mali-G710 , avec un score de 1047 points dans les benchmarks monocoeur et 3257 points dans les benchmarks multicœurs. Bien que les scores en eux-mêmes ne soient pas très impressionnants, ils le sont rarement sur un prototype d’ingénierie, de plus la gamme Tensor de Google n’est pas connue pour des vitesses d’horloge élevées ou des performances ultrarapides, mais plutôt pour des optimisations d’IA et de traitement d’images.

L’annonce et la date de sortie du Google Pixel Fold approchent à grands pas, semble-t-il, car un nouveau smartphone de Google portant le nom de code Felix est apparu sur Geekbench, et ce titre interne étant souvent associés au prochain smartphone de Google avec un écran pliable fabriqué par Samsung .