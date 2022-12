Un présumé rendu officiel du OnePlus 11 fait surface

En septembre, nous avons eu un premier aperçu du prétendu OnePlus 11 Pro, qui laissait entendre que OnePlus allait encore une fois opter pour le seul nom de Pro. Il a ensuite été révélé que le OnePlus 11 Pro sera en fait appelé le OnePlus 11 et maintenant, nous avons un aperçu du prétendu rendu officiel du smartphone.

GadgetGang a présenté l’image « officielle » du OnePlus 11. À première vue, le smartphone ressemble aux rendus du OnePlus 11 Pro que nous avons vus précédemment. Si l’on considère que cette nouvelle image est qualifiée d’officielle, il pourrait s’agir du design final du flagship 2023 de OnePlus.

Le smartphone est vu avec une énorme bosse de caméra arrière placée comme un demi-cercle. Cela ressemble à l’amalgame du design du OnePlus 7T et du OnePlus 10 Pro. Il est suggéré que le OnePlus 11 sera disponible dans les couleurs Forest Emerald et Volcanic Black, tout comme le 10 Pro. La bosse a une finition brillante tandis que le panneau arrière semble avoir une finition analogue à celle du OnePlus 10 Pro.

Nous pouvons également voir le marquage Hasselblad à l’arrière et la possibilité du fameux curseur d’alerte. Il n’y a pas d’image de la face avant, mais si nous nous fions aux précédents rendus, il pourrait avoir un poinçon placé dans le coin.

Il est également révélé que le OnePlus 11 devrait être équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces d’une résolution Quad HD+, comme cela a été précédemment annoncé. Le support d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz est fortement attendu. Le smartphone sera alimenté par le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 2, comme l’a récemment confirmé l’entreprise.

Des caractéristiques phares

Le OnePlus 11 prendrait en charge jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Le bloc de caméras arrière pourrait inclure un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 48 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels, ainsi qu’une caméra frontale de 16 mégapixels. L’appareil devrait également avoir une batterie de 5 000 mAh avec un support pour la charge rapide de 100 W. Bien que cela soit plus rapide que la charge de 80W du OnePlus 10 Pro, il est plus lent que le support de charge de 150W du OnePlus 10 T. Attendez-vous à OxygenOS 13 basée sur Android 13 également.

Une chose à noter ici est que OnePlus doit encore révéler des détails officiels concernant le OnePlus 11 et étant donné le calendrier de lancement prévu « début 2023 », nous pouvons bientôt obtenir d’entendre certains détails.