Nothing prévoit de faire quelque chose pour le marché américain et défier Apple

La startup Nothing, basée à Londres, gagne en popularité auprès des consommateurs, et son fondateur Carl Pei a déclaré que la société a vendu plus d’un million de produits dans le monde à ce jour.

Il semble que Nothing ait désormais l’ambition de défier Apple sur le marché américain. Dans une interview accordée à CNBC, le PDG de Noghing a déclaré que la société était en train de sonder le terrain, en discutant avec les opérateurs mobiles américains du lancement d’un nouveau smartphone.

« La raison pour laquelle nous n’avons pas lancé aux États-Unis est que vous avez besoin de beaucoup de soutien technique supplémentaire pour soutenir tous les opérateurs et leurs personnalisations uniques qu’ils doivent faire au-dessus d’Android », lit-on dans une transcription de l’interview avec CNBC. « Nous avons estimé que nous n’étions pas prêts avant ». « Maintenant, nous sommes en discussion avec certains opérateurs aux États-Unis pour potentiellement lancer un futur produit là-bas », poursuit-il.

Le nouveau produit non divulgué a d’abord été pensé comme étant le Nothing Phone (2), ce qui, sans surprise, a excité les gens, et Pei a dû clarifier brièvement certaines choses après l’interview. L’entrepreneur chinois a tweeté : « Le Phone (2) ne sera pas lancé de sitôt ». « Nous nous concentrons sur le fait de faire quelque chose de bien et nous ne baratterons pas des dizaines de produits par an comme beaucoup d’autres ».

Les remarques ci-dessus pointent vers le fait que l’original Nothing Phone (1) sera amené aux États-Unis, au lieu d’un tout nouveau produit. La société a vendu plus de 500 000 unités de ce modèle dans le monde, et 600 000 autres de ses écouteurs Nothing Ear (1). En comparaison, Apple a expédié plus de 50 millions d’iPhone au cours du seul troisième trimestre de 2022.

Des revenus en forte hausse

Malgré cet écart considérable, Nothing s’attend à ce que ses revenus soient multipliés par plus de 10 en 2022 — passant d’environ 20 millions de dollars en 2021 à une estimation de 250 millions de dollars cette année, selon les chiffres partagés avec CNBC. Dans une récente vidéo, Carl Pei a partagé que la marge à laquelle la société vend son modèle Nothing (1) est nulle, ce qui signifie qu’il ne rapporte aucun bénéfice.

Dans l’interview, Carl Pei a également exprimé que l’entreprise a dû se démener pour créer le Nothing Phone (1) comme les restrictions liées à la COVID-19 en Chine, le rejet de l’approbation de fabrication par Foxconn. Pourtant, les efforts se sont révélés fructueux aujourd’hui.