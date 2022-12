Adobe confirme son intention de vendre des images de stock générées par l’IA

Alors que l’intelligence artificielle (IA) devient de plus en plus courante, de nouvelles entreprises commencent à l’adopter de manière inattendue. L’art génératif est en plein essor, avec des outils comme DALL-E qui deviennent viraux presque chaque semaine. Certains de ces générateurs d’images optent pour une approche plus artistique, tandis que d’autres essaient d’être réalistes (et finissent souvent par être horrifiants en conséquence). Par le passé, ce type d’art, qu’il soit joli ou non, n’était pas considéré comme approprié pour de nombreuses choses. Cependant, Adobe pourrait être sur le point de changer cela.

Ces dernières années, nous avons assisté à une augmentation des outils d’IA gratuits sur Internet. NVIDIA a créé un outil de conversion de texte en image, mais il n’est pas aussi viral que le mini DALL-E mentionné plus haut, qui a créé et soutenu de nombreux mèmes. NightCafe et StarryAI sont deux outils d’IA qui créent des images tellement bonnes qu’elles pourraient être réalisées par de véritables artistes. Il n’y a pas que les images qui peuvent être assistées par l’intelligence artificielle. OpenAI a un nouveau chatbot appelé ChatGPT qui a un son étonnamment réaliste.

De nombreuses entreprises et artistes considèrent l’intelligence artificielle comme une menace, c’est pourquoi les images générées par l’IA sont interdites sur certaines bibliothèques de photos. Cependant, Adobe semble adopter une approche totalement différente.

Adobe a annoncé qu’au lieu de fuir l’intelligence artificielle, elle sera l’une des premières à l’adopter d’une manière inattendue, en l’ajoutant à Adobe Stock.

Alors que ce n’était pas une option auparavant, les artistes seront désormais autorisés à ajouter des images créées par l’IA. La seule réserve est qu’elles doivent être identifiées comme telles, de sorte que les artistes ne pourront pas prétendre avoir dessiné l’image eux-mêmes.

Adobe change de cap

Dans son annonce, Adobe a insisté sur le fait qu’elle souhaite que l’intelligence artificielle complète les artistes humains et ne les remplace pas. Il s’agit d’une préoccupation légitime pour de nombreux membres de la communauté artistique : à mesure que l’art de l’intelligence artificielle s’améliore et s’accélère, moins de personnes sont susceptibles d’apprécier la créativité des artistes humains et d’y attribuer un prix approprié. Cependant, Adobe exprime clairement sa position sur la question en déclarant : « Adobe s’engage à aider à conduire l’évolution qui découlera de cette technologie vers des outils qui donnent du pouvoir aux artistes, sans jamais chercher à remplacer l’imagination humaine ».

Le fait de faire partie du référentiel de photos Adobe Stock est un grand pas pour le contenu généré par l’IA. Il se pourrait qu’à l’avenir, une grande partie des images que nous voyons en ligne soit soutenue par l’intelligence artificielle, si elle n’est pas entièrement créée par elle. Il sera donc intéressant de voir à quel point les images d’IA seront populaires sur Adobe Stock, et si l’entreprise doit faire face à des problèmes juridiques en raison du flou des lois sur le droit d’auteur.