La Google Pixel Watch ajoutera une populaire fonctionnalité de l’Apple Watch, la détection de chute

La détection de chute a été incluse pour la première fois dans l’Apple Watch Series 4, et est rapidement devenue un argument de vente important pour la montre. La plupart des événements de presse d’Apple depuis lors ont inclus un marché présentant des personnes qui auraient pu mourir (ou au moins, être blessées davantage) sans l’appel d’urgence automatisé, et il a également été fortement promu dans les publicités.

Cette semaine, Google a confirmé plusieurs fonctionnalités logicielles qui sont en train d’être déployées sur la Pixel Watch , notamment des tuiles mises à jour pour la météo et les contacts, et le profil de sommeil Fitbit qui a été confirmé en novembre. L’entreprise a également révélé une fonctionnalité à venir l’année prochaine, en déclarant : « à venir en 2023, la Pixel Watch sera équipée de la détection de chute , qui contactera les services d’urgence si la montre détecte que vous avez fait une chute brutale et que vous ne réagissez pas ».