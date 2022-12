L’adoption de Windows 11 prend enfin de l’ampleur dans le secteur du jeu

« Les utilisateurs qui souhaitent bénéficier de la dernière mise à jour des fonctionnalités peuvent choisir de le faire en ouvrant les paramètres de mise à jour de Windows et en sélectionnant Vérifier les mises à jour. Si votre appareil est prêt, vous verrez l’option Télécharger et installer ».

« Nous entrons dans une nouvelle phase du déploiement de Windows 11, version 22 h 2 et nous augmentons sa disponibilité pour tous ceux qui vérifient les mises à jour sur les appareils Windows éligibles. Notez que, si nous détectons que votre appareil pourrait avoir un problème, tel qu’une incompatibilité d’application, nous pourrions mettre en place un blocage de sauvegarde et ne pas offrir la mise à jour jusqu’à ce que ce problème soit résolu », a déclaré Microsoft.

De nouveaux chiffres publiés par Valve pour Steam permettent d’examiner de plus près l’adoption de Windows 11 dans le monde du jeu. Et il s’avère que Windows 11 prend enfin de l’ampleur, le mois de novembre ayant généré une augmentation de pas moins de 4,61 % sur Steam .