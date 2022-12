Apple demande à TSMC de produire des puces de 4 nm aux États-Unis

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., alias TSMC, se concentrera sur l’offre de puces de 4 nanomètres lorsque sa nouvelle usine de 12 milliards de dollars en Arizona ouvrira en 2024. Il s’agit d’un changement par rapport à ce que l’entreprise a publiquement déclaré par le passé, et cela s’explique par le fait que des clients américains comme Apple Inc. ont poussé l’entreprise à le faire, rapporte Bloomberg.

Il y a eu des indications antérieures selon lesquelles TSMC prévoyait de fabriquer des puces avancées de 3 nm en Arizona. L’usine de TSMC était censée fabriquer des semi-conducteurs de 5 nanomètres, qui ne seront pas très avancés d’ici 2024. Ils ont également déclaré que la société taïwanaise s’engagera à construire une deuxième usine à proximité qui fabriquera des puces de 3 nanomètres beaucoup plus avancées.

Selon des personnes qui ont demandé à ne pas être nommées en raison du caractère privé de l’affaire, TSMC annoncera le nouveau plan lorsque le président Joe Biden et la secrétaire au commerce Gina Raimondo assisteront à une cérémonie à Phoenix mardi prochain. Apple et d’autres grandes entreprises comptent sur TSMC pour fabriquer leurs puces, et cette décision signifie qu’elles obtiendront davantage des États-Unis. Tim Cook, le PDG d’Apple, a assuré le personnel que l’entreprise achètera des puces de l’usine de l’Arizona.

Les perturbations des chaînes d’approvisionnement et les différends commerciaux avec la Chine ont encouragé les ambitions d’amener davantage de fabrication aux États-Unis et en Europe. Cette année, les législateurs américains ont également adopté la loi sur les puces et la science, qui prévoit 50 milliards de dollars d’incitations pour les entreprises souhaitant fabriquer des puces dans le pays. TSMC devrait gagner des milliards de dollars en subventions.

La probabilité d’une annexion de Taïwan par la Chine a également suscité des inquiétudes quant à la dépendance actuelle de l’industrie des semi-conducteurs vis-à-vis de cette région. La société TSMC de l’île est le premier fournisseur mondial de puces qui alimentent tout, des smartphones aux véhicules électriques. La majorité de sa production est toujours basée à Taïwan.

Parfait pour les États-Unis

Apple, AMD et NVIDIA ont exhorté TSMC à fabriquer des puces plus avancées dans son usine d’Arizona, selon des sources au fait des conversations. On dit que les clients de TSMC ont demandé à l’entreprise de lancer sa toute dernière technologie en même temps aux États-Unis et à Taïwan. Cela permettrait de répondre à l’objectif de l’administration Biden de produire les puces les plus avancées du monde sur le territoire américain.

Mais, TSMC ne s’est pas engagée à suivre cette méthode, et l’entreprise et les responsables taïwanais affirment qu’ils prévoient de conserver la dernière technologie à Taïwan. Selon un rapport de Bloomberg, le porte-parole de TSMC a également refusé de commenter le sujet.