Le groupe Tata veut acquérir l’usine de Wistron, fournisseur d’Apple, dans le Karnataka

by

by

Selon ET, Tata s’intéresse à l’installation de Wistron au Karnataka, fournisseur d’Apple. Si elle est conclue, la transaction aidera le conglomérat à étendre la base industrielle d’ingénierie et de fabrication de la société du groupe Tata Electronics Pvt. Ltd. (TEPL).

Le groupe Tata a entamé des pourparlers avec Wistron Corp, l’un des trois principaux fournisseurs d’Apple en Inde, en vue d’acquérir son unique site de production au Karnataka pour un montant de 4 000 à 5 000 millions de roupies, selon des sources au fait de ces pourparlers. Tata Sons détient 100 % de TEPL, ce qui en fait une filiale détenue et exploitée par Tata Sons.

Elle a été créée pour mener les vastes projets du groupe visant à devenir un fabricant de téléphones mobiles à grande échelle ainsi qu’un fabricant de composants sous contrat. Le président du groupe, N Chandrasekaran, souhaitait profiter de la réaction politique contre la Chine pour inciter les fabricants de smartphones comme Apple à transférer leurs usines de production en Inde.

Plus tôt en septembre, le groupe Tata était en pourparlers avec Wistron pour assembler des iPhone en Inde. Dans le cadre d’un « écosystème électronique plus large », TEPL est déjà un fournisseur de pièces pour les iPhone d’Apple. L’objectif était de faire des affaires avec d’autres grandes entreprises de Corée et du Japon, en commençant par Apple.

L’accord exclusif actuel entre TEPL et Apple s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Make in India » du Premier ministre Narendra Modi et utilise le programme gouvernemental lié à la production, qui a été dévoilé en août 2020.

S’éloigner de la Chine

Toutefois, des sources proches de la situation ont déclaré que l’entreprise penchait progressivement vers l’achat de l’installation de Narasapura, dans le district de Kolar au Karnataka. L’usine de Tata Electronics est située à Hosur, dans le Tamil Nadu.

Un corridor industriel doté d’installations et d’une connectivité haut de gamme est proposé pour faciliter la fabrication de produits électroniques au Tamil Nadu et au Karnataka. Ce corridor comprendrait des autoroutes et des trains Vande Bharat, ce qui réduirait le temps nécessaire pour se rendre de Chennai à Bengaluru.

Foxconn, Pegatron et Wistron sont les principaux fournisseurs d’Apple en Inde. Les iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 et iPhone 14 (de base) sont assemblés en Inde. Tous les modèles Pro vendus sont des importations. Luxshare, une société chinoise, devait ouvrir en Inde, mais ses plans n’ont pas été approuvés.