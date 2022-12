Le DJI Mini 3 a fuité, le nouveau drone de la catégorie Mini ?

Le drone DJI Mini 3 se prépare à voler sous le feu des projecteurs, selon de nouvelles images qui ont fuité. Les images du Mini 3 sont arrivées sur le compte @DealsDrone. Et dans le tweet, les photos sont accompagnées des mots « DJI Mini 3 coming soon ».

Alors, que nous apprend cette fuite ? Si elles sont exactes, les images suggèrent que le Mini 3 sera basé sur le même châssis que le Mini 3 Pro, un drone compact haut de gamme qui est arrivé en mai.

DJI Mini 3 coming soon pic.twitter.com/M5Q3OBrAmF — 航拍世家 打手 (@DealsDrone) December 1, 2022

La principale différence physique entre les deux est la forme des deux capteurs situés au-dessus de la caméra stabilisée par cardan du drone. Cela suggère que le Mini 3 pourrait se passer des capteurs d’évitement d’obstacles vus sur le Mini 3 Pro afin de faire baisser son prix.

Comme le DJI Mini 2, les évents frontaux du Mini 3 pourraient être utilisés pour refroidir le drone pendant le vol. Et cette théorie est soutenue par l’absence d’un évent supplémentaire derrière la caméra du Mini 3 dans les images qui ont fuité.

Mis à part l’absence apparente de capteurs d’obstacles en façade, les images du Mini 3 suggèrent que son design sera pratiquement identique à celui du Mini 3 Pro. Cela signifie qu’il s’agira probablement d’un drone de moins de 250 g, conçu pour les débutants à la recherche de leur première caméra volante.

Étant donné un prix plus bas attendu, le Mini 3 sera probablement dépourvu de quelques-unes des autres caractéristiques de son aîné plus cher. Par exemple, la Mini 3 Pro offrait un débit vidéo plus élevé (150 Mb/s, contre 100 Mb/s sur la Mini 2) et des formats vidéo adaptés aux professionnels comme D-Cinelike, qui est un préréglage « plat » conçu pour tous ceux qui aiment nuancer leurs vidéos.

Toutefois, s’il est possible que certaines de ces performances ne soient pas disponibles sur le Mini 3, les images divulguées suggèrent qu’il partagera le même module de caméra que le Mini 3 Pro. Si tel est le cas, il s’agirait d’une mise à niveau essentielle du Mini 2, étant donné que cette caméra est dotée d’un capteur relativement grand de 1/1,3 pouce avec une lumineuse ouverture f/1,7.

Depuis que le DJI Mini 3 Pro est arrivé en mai aux côtés du DJI Mini 2, des rumeurs ont circulé selon lesquelles un Mini 3 standard serait en route. Après tout, il y a actuellement un grand écart de prix entre les deux drones et le Mini 2 est arrivé il y a plus de deux ans.