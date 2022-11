Samsung pourrait vous permettre de réparer vous-même vos smartwatches et vos écouteurs à l’avenir

Le thème de l’autoréparation est, heureusement, de plus en plus développé. Les fabricants de produits technologiques s’y ouvrent de plus en plus, grâce à la pression exercée par les passionnés, les gouvernements et les éco-activistes. Samsung, l’un des plus grands contributeurs de la scène technologique mobile, a annoncé son programme de réparation en libre-service en mars de cette année. Toutefois, étant donné son lancement récent, le programme ne concerne pas encore un grand nombre d’appareils, et le géant de la technologie dispose d’une grande marge de manœuvre pour étendre cette initiative.

Samsung a déposé une nouvelle demande de marque auprès du United States Patent and Trademark Office (USPTO) pour une application mobile appelée « Self Repair Assist ». Repérée pour la première fois par SamMobile, l’icône de l’application montre une roue dentée et une clé à molette sur un fond bleu. Sa description est la suivante :

Logiciel d’application informatique pour téléphones mobiles permettant l’auto-installation et l’auto-entretien de smartwatches, tablettes, téléphones mobiles et écouteurs.

D’après le texte ci-dessus, il semble que Samsung pourrait étendre son programme d’autoréparation aux montres et aux oreillettes Galaxy à l’avenir. Le programme actuel proposé par Samsung est limité aux smartphones et tablettes Galaxy, notamment la série Galaxy S20, la gamme Galaxy S21 et la Galaxy Tab S7+.

Outre la possibilité pour Samsung d’inclure davantage d’appareils dans son programme de réparation DIY, une application autonome de la société laisse également entrevoir la fin de son partenariat avec iFixit. Ce dernier fournit actuellement des guides de réparation pour les appareils Samsung et vend également des pièces de rechange authentiques aux clients de Samsung.

La fin du partenariat iFixit ?

En d’autres termes, vous ne devrez peut-être pas compter sur iFixit pour réparer vous-même vos appareils Samsung.

Bien sûr, tout ceci n’est que conjecture pour le moment. Les entreprises déposent des demandes de marques tout le temps. Seules certaines d’entre elles deviennent des produits réels. Nous devrons attendre de voir ce que Samsung a l’intention de faire avec cette application et si la société décide d’ajouter les smartwatches et les écouteurs à son programme d’autoréparation.