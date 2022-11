Windows 11 pourrait ajouter un très attendu indicateur de statut VPN

by

Si vous vous souciez de votre vie privée lorsque vous voyagez sur Internet, un VPN (réseau privé virtuel) est indispensable. Il peut empêcher les regards indiscrets, à la maison comme en déplacement, de fouiner dans vos activités. Mais, Windows ne dispose pas d’un bon indicateur d’état pour s’assurer que vous êtes toujours protégé. Mais cela pourrait bientôt changer.

En théorie, un réseau privé virtuel vous permet de masquer ce que vous faites sur l’Internet. À la maison, cela empêche votre fournisseur d’accès local de voir toutes vos activités, et en déplacement, cela pourrait empêcher les mauvais acteurs de s’emparer de tous les détails que vous pourriez diffuser.

Mais parmi les nombreux problèmes potentiels des VPN (y compris comment savoir si le vôtre est digne de confiance), il y a un sous-produit de Windows. Parfois, les connexions VPN sont instables, et vous pourriez tomber et revenir à une connexion standard facile à suivre. Sur Android et iOS, c’est assez évident quand cela se produit, car ils utilisent un indicateur spécifique pour vous faire savoir quand vous êtes sur un VPN.

Mais Windows n’a pas d’indicateur de ce type : vous devez fouiller dans les paramètres pour savoir si vous êtes actuellement connecté. Si vous n’avez pas ouvert les paramètres, vous pouvez perdre votre connexion VPN sans vous en rendre compte. Mais, comme l’a rapporté Neowin, Microsoft semble travailler à la correction de cet oubli et ainsi afficher un très attendu indicateur de statut VPN dans Windows 11.

L’utilisateur de Twitter PhantomOcean3 a découvert la fonctionnalité dans l’une des dernières builds de Windows Insider, bien qu’elle soit actuellement désactivée.

Uniquement pour les Insiders

Vous pouvez l’activer manuellement à l’aide de ViveTools, mais il y a toujours un risque à activer des fonctionnalités non finies. PhantomOcean3 note dans un tweet de suivi que la fonctionnalité elle-même ne fonctionne pas parfaitement, en particulier sur le Wi-Fi. Si vous êtes un membre du programme Windows Insider, vous voudrez peut-être attendre que la fonctionnalité soit entièrement disponible pour la tester.

Et comme avec toutes les fonctionnalités de Windows Insider, l’indicateur de statut VPN peut être supprimé avant la sortie. Il n’y a aucune garantie. L’Explorateur de fichiers à onglets a été supprimé, puis ramené à la vie pendant le cycle Windows Insider. Néanmoins, étant donné la relative « simplicité » et la nécessité de l’indicateur d’état, on peut espérer qu’il atteindra la version complète.