La Apple Watch Ultra est prête pour la plongée sous-marine grâce à la nouvelle application Oceanic+

Lorsque Apple a dévoilé son Apple Watch Ultra en septembre, l’un des principaux arguments de vente de l’appareil était la possibilité de plonger dans l’océan. La société a vanté les mérites d’une application tierce, Oceanic+, qui permettrait à la robuste smartwatch de servir d’ordinateur de plongée pour les plongeurs sous-marins. Aujourd’hui, cette application est désormais disponible.

Oceanic+ améliore les capacités de plongée de l’Apple Watch Ultra en utilisant son écran ultra lumineux pour guider les plongeurs vers des profondeurs jusqu’alors inaccessibles à l’aide de commandes simples comme « monter » et « descendre ». Elle possède également d’excellentes fonctions de sécurité qui avertissent le plongeur de ralentir s’il se déplace trop rapidement. En outre, elle affiche la profondeur actuelle du plongeur, le temps de plongée, les minutes avant la surface et la température de l’eau.

La nouvelle application fournit ces informations opportunes aux plongeurs pour qu’ils restent dans l’instant présent sans avoir à se soucier de faire des calculs mentaux pour rester en sécurité.

L’application aide également les plongeurs à planifier leurs excursions sous-marines grâce à des informations sur les conditions de plongée, notamment les marées, la température de l’eau, la visibilité et les courants.

Et une fois la plongée terminée, des données telles que les emplacements GPS d’entrée et de sortie, le résumé du profil de plongée, les graphiques de profondeur, la vitesse de remontée en température et la limite de non-décompression. Toutes ces données sont présentées dans un format facile à comprendre, alors qu’il faudrait généralement beaucoup de temps aux plongeurs pour les calculer eux-mêmes.

Une application payante

Cependant, l’une des fonctions les plus utiles de la Oceanic+ est la possibilité d’obtenir vos notifications par le biais de l’haptique plutôt que par le son. Comme le savent tous ceux qui ont déjà effectué une plongée, il est essentiel, lors d’une excursion, de pouvoir couper les échos de l’eau.

Oceanic+ est disponible dès aujourd’hui pour l’Apple Watch Ultra et nécessite un iPhone 8 ou supérieur fonctionnant sous iOS 16.1. Elle coûte 9,99 dollars par mois ou 79,99 dollars par an. Et il y a un plan familial disponible pour 129 $ par an qui peut être utilisé par un maximum de cinq personnes.