Les détails de la nouvelle version de la Tesla Model 3 font surface

En tant que premier modèle « d’entrée de gamme » de la marque, la Tesla Model 3 a été une grosse affaire pour Tesla à l’époque de sa sortie en 2017. Alors que les Model S et Model X sont des véhicules à 6 chiffres et capables de quelques exploits impressionnants liés à la vitesse, la Model S a donné à de nombreuses personnes leur premier aperçu de la propriété d’un véhicule électrique.

À l’origine, le prix annoncé était d’environ 35 000 dollars avant tout ajout d’éléments supplémentaires. Ce prix de base a rapidement augmenté après le lancement — une Model 3 non équipée coûte 50 990 euros, et la Model 3 Performance avec transmission intégrale coûte 64 990 euros.

Indépendamment des changements de prix, la Model 3 n’a pas beaucoup changé depuis son lancement il y a quelques années. Tesla semble avoir résolu au moins une partie de ses problèmes de livraison et de fabrication qui ont affecté les premières productions, mais la Model est restée plus ou moins la même voiture au fil des ans, du moins visuellement.

Jusqu’à ce qu’une fuite de Reuters révèle que Tesla pourrait préparer la Model 3, désormais omniprésente, à un rafraîchissement bien nécessaire.

Appelée projet « Highland », la nouvelle Model 3, qui n’a pas encore été commercialisée, cherchera à minimiser l’intérieur et à s’inspirer davantage du style de la Model S, selon Reuters. Le récent rafraîchissement de la Model S a relégué la plupart des boutons de l’habitacle à l’écran central d’infodivertissement. Les sources de la fuite affirment que le remaniement rationalisera la production de la voiture et la rendra généralement plus facile à construire. Elles ont également déclaré que la nouvelle Model 3 sera produite à la fois dans l’usine de Tesla à Shanghai et dans l’usine de Fremont, en Californie, à la fin de 2023.

D’autres changements ?

On ne sait toujours pas si le changement mettra à jour les moteurs électriques qui alimentent la Model 3 ou s’il y aura des hausses importantes de l’autonomie ou des performances globales. Pour l’instant, le contenu de la fuite se concentre sur le style intérieur déjà minimal de la Model 3 et sur la suppression ou la simplification des composants qui rendent la voiture plus complexe et plus coûteuse à produire.

Quels que soient les changements qui seront apportés, Tesla devra faire de la Model 3 une voiture qui change la donne afin de rester dans la course à la vague toujours croissante de véhicules électriques sur le marché actuel.