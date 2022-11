WhatsApp pourrait bientôt vous permettre de publier des statuts vocaux

by

À la suite de la dernière grande mise à jour, WhatsApp a déployé des communautés, des sondages dans la conversation et des appels vidéo à 32 personnes. Selon WABeta, la société travaille sur des mises à jour de statut vocales, le chat WhatsApp, et un onglet d’appels séparé pour les utilisateurs de bureau. Récemment, Meta a mis en place de nouvelles façons de trouver et d’acheter des entreprises sur WhatsApp.

La version de WhatsApp des Stories s’est avérée populaire parmi les gens. Cette fonctionnalité vous permet de poster une photo, une vidéo ou un texte, qui disparaîtra après 24 heures. Cette fonctionnalité pourrait bientôt recevoir une mise à jour, qui introduira donc les statuts vocaux.

WhatsApp travaille actuellement sur l’ajout de l’option d’échange de notes vocales dans les mises à jour de statut pour la bêta iOS. Comme le montre la capture d’écran ci-dessous, les utilisateurs pourront publier une note vocale d’une durée maximale de 30 secondes à côté des mises à jour de statut textuelles : comme dans une discussion WhatsApp, l’icône du microphone apparaîtra lorsque vous ne saisissez pas de texte dans cette section ; sinon, cela signifie que vous allez envoyer un texte par une mise à jour de statut comme d’habitude.

Il est important de noter que vos mises à jour de statut vocales ne seront partagées qu’avec les personnes que vous spécifiez dans vos paramètres de confidentialité, et qu’elles seront toujours chiffrées de bout en bout.

Conversation WhatsApp

WhatsApp est en train de développer une conversation WhatsApp officielle pour les utilisateurs de bureau. Comme le montre cette capture d’écran, WhatsApp a l’intention d’offrir un chat dédié et vérifié où les utilisateurs peuvent recevoir des conseils, voir des annonces et découvrir de nouvelles fonctionnalités.

La conversation officielle de WhatsApp est une conversation en lecture seule, chiffrée de bout en bout, de sorte que les communications ne peuvent pas être interceptées. Si vous ne voulez pas recevoir de messages de WhatsApp, vous pouvez couper le son ou interdire cette conversation.

Disponibilité

En ce qui concerne la disponibilité de la mise à jour du statut vocal et du chat WhatsApp sur le bureau, ils sont encore en cours de développement, et il faudra probablement un certain temps avant que les utilisateurs puissent y accéder.