Samsung affirme que le déploiement d’Android 14 sera encore plus rapide l’année prochaine

Samsung est en mission. Elle affirme qu’elle diffusera Android 14 plus rapidement qu’elle n’a diffusé Android 13 cette année. En août dernier, Samsung a annoncé la version bêta de son dernier logiciel, One UI 5, qui est basé sur Android 13. Les smartphones Pixel ont reçu la mise à jour stable Android 13 le même mois. Deux mois à peine après la mise à jour Android 13 stable de Google, Samsung avait annoncé son calendrier de déploiement pour une plus large gamme d’appareils Galaxy.

Les séries Galaxy S22 et S21 en France ont déjà reçu la mise à jour stable One UI 5, comme promis, et les prochaines séries de pliables, tablettes, et smartphones Galaxy à recevoir la mise à jour ce mois-ci.

Samsung, dans un communiqué en Corée du Sud, a annoncé la sortie de One UI 5 pour les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4. La société a également déclaré que depuis la dernière mise à jour, le temps entre le déploiement de One UI et l’application a été considérablement réduit, et le nombre d’applications a augmenté de manière significative. Samsung a montré une grande amélioration dans la rapidité avec laquelle elle livre la dernière version d’Android. En dehors des appareils Pixel de Google, il faut parfois plusieurs mois pour que les smartphones Android reçoivent la dernière version du système d’exploitation.

Il s’agit incontestablement d’une démarche intelligente qui s’inscrit dans son objectif de fournir rapidement la toute nouvelle expérience mobile au plus grand nombre possible d’utilisateurs de Galaxy.

En outre, Samsung promet de renforcer sa collaboration avec Google et d’écouter activement les commentaires des utilisateurs afin de continuer à mettre à jour plus rapidement la One UI avec une meilleure perfection.

Le partenariat gagnant avec Google

Samsung a été le plus rapide de tous les fabricants de téléphones Android à livrer Android 13 à ses clients (encore une fois, à l’exception de Google). Les smartphones comme la gamme Google Pixel et l’iPhone d’Apple sont en mesure de recevoir des mises à jour plus rapidement que la concurrence puisque la même entreprise qui conçoit les smartphones fabrique également le logiciel (Android et iOS, respectivement). En fait, c’est le grand nombre de fabricants différents d’Android qui donne à la plateforme sa réputation de fragmentation.

Lorsque Google publiait chaque mois les chiffres de distribution d’Android, la version la plus récente n’avait jamais un pourcentage élevé d’installations. Cela était dû à la fragmentation. Par exemple, juste avant la sortie d’Android 13, Android 11 était installé sur le plus grand nombre de smartphones (27 %) et sur plus de deux fois le nombre de smartphones fonctionnant sous Android 12. Et si vous vous souvenez, les propriétaires de Samsung Galaxy devaient attendre plusieurs mois avant de recevoir la dernière mise à jour d’Android.

Si Samsung a pu accélérer le rythme de ses mises à jour Android 13, c’est en partie grâce à son partenariat étroit avec Google. Samsung en prend même note dans son communiqué de presse en déclarant : « Samsung Electronics continuera à renforcer sa coopération avec Google et à écouter activement les commentaires des utilisateurs pour continuer à mettre à jour One UI plus rapidement et avec une plus grande perfection. »