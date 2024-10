Google Photos : Plus de transparence sur l’édition d’images par l’IA

Les images générées par l’IA étant de plus en plus perfectionnées, il devient de plus en plus difficile de les distinguer des images réelles. Google a une idée en tête, même si nous n’avons pas encore pu voir si elle fonctionnera correctement. Google améliore la transparence de Google Photos concernant les modifications réalisées par l’intelligence artificielle (IA). Il sera désormais plus facile d’identifier les images qui ont été éditées avec des outils d’IA tels que Retouche magique et Gomme magique.

Ainsi, cette initiative vise à accroître la transparence et à aider les utilisateurs à comprendre quand l’IA a été utilisée pour modifier une image. C’est très pratique maintenant que les outils d’image générative sont répandus et que Google lui-même a ajouté un ensemble d’outils d’édition basés sur l’IA à l’application Photos elle-même.

Google Photos inclut déjà des métadonnées pour les images modifiées avec des outils d’IA, conformément aux normes techniques de l’IPTC (International Press Telecommunications Council). Ces métadonnées indiquent l’utilisation de l’IA générative dans le processus d’édition.

Google rend ces informations plus accessibles en les affichant directement dans l’application. Les photos éditées avec l’IA porteront des mentions telles que :

« AI-Generated with Google Photos » (Généré par l’IA avec Google Photos)

« AI-Generated with Google » (Généré par l’IA avec Google)

Identification des images composites dans Google Photos

Google utilisera également les métadonnées IPTC pour identifier les images composées d’éléments provenant de différentes photos, comme celles créées avec les fonctionnalités « Meilleure prise » et « M’ajouter » des Pixel 8 et Pixel 9.

Malheureusement, ce n’est pas forcément un moyen infaillible de savoir si quelque chose a été réellement créé par l’IA ou non. Cette méthode prend en compte les métadonnées de l’image, qui devraient indiquer si une image a été produite ou modifiée par l’IA, et les métadonnées d’une image sont modifiables. C’est même quelque chose qui est affiché sous forme d’avertissement dans l’application. De plus, si l’application captait des indices ou des indicateurs visuels dans une image, il suffit de recadrer ou de modifier ces indicateurs pour supprimer tout signe d’IA dans l’image — du moins les signes qui permettraient à Google de détecter automatiquement si une image est modifiée par l’IA ou non. Néanmoins, c’est mieux que de ne rien avoir du tout.

Google réaffirme son engagement en faveur d’une utilisation responsable de l’IA et de la transparence. L’entreprise continuera d’améliorer l’affichage des informations relatives à l’IA et d’explorer de nouvelles solutions pour renforcer la confiance des utilisateurs.