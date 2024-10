Accueil » ROG Phone 9 de ASUS : fuites de spécifications et des rendus de haute qualité

ASUS a confirmé que son prochain smartphone de gaming, le ROG Phone 9, sera officiellement lancé le 19 novembre. Cependant, selon une fuite de 91mobiles, le modèle pourrait n’apporter que des améliorations mineures par rapport à son prédécesseur, le ROG Phone 8.

Le ROG Phone 9 sera bien équipé du dernier processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, promettant des performances de pointe pour les jeux et le multitâche intensif. Néanmoins, au-delà de ce gain de puissance, les autres caractéristiques restent relativement analogues à celles du modèle précédent.

Le smartphone conserverait le même écran AMOLED de 6,78 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et une résolution full HD+ (2 400 x 1 080 pixels). Cette configuration est idéale pour une fluidité maximale dans les jeux et les applications, même si elle reste inchangée par rapport au ROG Phone 8.

Le ROG Phone 9 offrirait une configuration de caméra proche de celle de son prédécesseur, avec une caméra frontale de 32 mégapixels et une configuration arrière à triple capteur, incluant un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. Le téléobjectif de 32 mégapixels présent sur le ROG Phone 8 semble donc avoir été remplacé, ce qui pourrait décevoir certains utilisateurs.

Le smartphone bénéficierait d’une légère augmentation de la capacité de sa batterie, passant de 5 500 mAh à 5 800 mAh. La recharge rapide via un adaptateur de 65W serait maintenue, mais il reste à confirmer si la recharge sans fil sera incluse, même si cela est probable étant donné que le ROG Phone 8 offrait déjà cette fonctionnalité.

Comme son prédécesseur, le ROG Phone 9 devrait conserver sa prise casque 3,5 mm avec DAC Hi-Fi pour un son de haute qualité, une caractéristique essentielle pour les gamers. Le smartphone serait également disponible en deux couleurs, « Storm White » et « Phantom Black ».

Intelligence artificielle et nouvelles fonctionnalités dans le ROG Phone 9

ASUS intégrera l’intelligence artificielle dans le ROG Phone 9 pour améliorer l’expérience utilisateur. Les fonctionnalités prévues incluent la traduction et transcription des appels, la génération d’images d’arrière-plan, la reconnaissance d’objets via la caméra, ainsi que l’upscaling des jeux pour des résolutions plus élevées.

Le design général du ROG Phone 9 restera similaire à celui du précédent modèle, avec un écran secondaire à l’arrière. Les dimensions rapportées de 163,8 x 76,8 x 8,9 mm et un poids de 227 g le rendent très proche du ROG Phone 8.

Bien que le ROG Phone 9 propose le dernier processeur Snapdragon 8 Elite et de légères améliorations, il semble qu’Asus mise davantage sur la continuité que sur la refonte. Les améliorations modestes pourraient cependant plaire aux fans de la marque cherchant une machine performante et optimisée pour le gaming, tout en conservant des fonctionnalités appréciées comme le DAC audio, la prise casque et des capacités AI enrichies.