Windows 11 24H2 : Des mises à jour plus rapides et plus fluides

Microsoft améliore enfin le processus de mise à jour pour les utilisateurs de Windows 11 avec la sortie de la version 24H2. Ce dernier déploiement promet d’accélérer considérablement les installations et de réduire la charge sur les ressources système.

En utilisant des techniques innovantes comme le traitement parallèle et la mise en cache intelligente, Microsoft indique que la mise à jour est jusqu’à 45,6 % plus rapide à installer, et qu’elle utilise 15,3 % à 25 % moins de ressources CPU par rapport aux versions antérieures de Windows. Voici comment ces optimisations se traduisent en termes concrets.

Des chiffres impressionnants : moins de CPU, plus de vitesse

Microsoft a réalisé des tests sur deux types de PC : des machines à jour et d’autres n’ayant pas reçu de mises à jour pendant 18 mois. Sur les ordinateurs bien entretenus, le temps d’installation a été réduit de 45,6 %, le temps de redémarrage de 39,7 %, et l’utilisation du CPU a diminué de 15,3 %. Pour les PC non mis à jour depuis longtemps, les résultats restent impressionnants, avec une installation 43,6 % plus rapide, un redémarrage 33,5 % plus rapide, et une réduction de 25 % de l’utilisation du CPU.

Ces optimisations sont principalement dues à plusieurs techniques innovantes :

Le traitement parallèle permet de gérer simultanément plusieurs parties de l’installation. Cette approche permet un gain de temps notable, car elle réduit les étapes séquentielles. La mise en cache intelligente, qui stocke des informations déjà traitées afin d’éviter de recalculer les mêmes données. Ce procédé améliore considérablement la rapidité, surtout pour les mises à jour plus lourdes qui prenaient auparavant beaucoup de temps.

Un processus de mise à jour optimisé selon la mémoire

La mise à jour Windows 11 24H2 ajuste aussi l’utilisation de la mémoire vive (RAM) en vérifiant si l’appareil dispose de suffisamment de RAM avant de lancer certaines opérations.

En adaptant le processus d’installation à la mémoire disponible, Microsoft prévient les ralentissements et garantit un déroulement plus fluide. Microsoft résume en disant que « la dernière version de Windows utilise moins de temps CPU (une amélioration de 15,3 à 25 %) et se montre beaucoup plus rapide à installer (43,6-45,5 %) et à redémarrer, réduisant ainsi le temps d’interruption ».

La plateforme Unified Update Platform (UUP) de Microsoft a également été repensée pour mieux structurer les applications système et non-système. Grâce à cette réorganisation, le navigateur Edge pourra libérer environ 200 Mo d’espace lors des mises à jour de fonctionnalités, un gain appréciable pour les utilisateurs.

Moins de stress pour les utilisateurs sous Windows 11 et pour le système

Pour les utilisateurs, ces améliorations signifient moins de temps perdu en redémarrages et installations longues. L’approche plus rapide et moins gourmande en ressources réduit également la perturbation des opérations quotidiennes. Par ailleurs, en limitant les redondances, Microsoft offre un processus de mise à jour moins intrusif, ce qui pourrait encourager davantage d’utilisateurs à maintenir leurs appareils à jour.

L’arrivée de la mise à jour 24H2 marque une avancée notable dans la gestion des mises à jour Windows. En intégrant des innovations comme le traitement parallèle, la mise en cache et l’optimisation mémoire, Microsoft réduit la frustration liée aux mises à jour chronophages. Cette mise à jour va donc dans le sens d’une expérience utilisateur plus fluide et rapide, et devrait se traduire par un processus de maintenance plus agréable pour les millions d’utilisateurs de Windows 11.