Le PDG de MediaTek affirme que certains fabricants souhaitent une production loin de Taïwan

Rick Tsai, le PDG de MediaTek, note qu’avec les tensions en place entre les États-Unis, la Chine et Taïwan, certains fabricants de smartphones espèrent déplacer la source de leurs importantes puces hors de Taïwan. Ce dernier abrite la plus grande fonderie du monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC).

Les conceptions de puces de MediaTek prennent vie dans les usines de TSMC. Mais le dirigeant s’inquiète du fait que certains fabricants d’appareils ne veulent pas prendre le risque que leurs puces proviennent d’un potentiel point chaud comme Taïwan.

Channel News Asia (CNA) cite les propos de Tsai : « les très grands (fabricants d’équipements) exigeront de leurs fournisseurs de puces qu’ils aient plusieurs sources d’approvisionnement, comme Taïwan et les États-Unis, ou l’Allemagne ou l’Europe. Je pense que dans ces cas-là, nous devrons trouver plusieurs sources pour la même puce si l’activité le justifie ». Le PDG de MediaTek affirme que cela se produit déjà, mais pas à une si grande échelle.

La plupart des SoC de pointe de MediaTek sont fabriqués par TSMC, mais ses puces plus anciennes pour smartphones sont fabriquées par GlobalFoundries, qui possède des usines aux États-Unis et à Singapour. Cela semble offrir aux fabricants une certaine diversification par rapport à Taïwan. Cependant, personne ne fabrique de puces de pointe à la pointe des processus aux États-Unis ou à Singapour et, à moins que cela ne soit corrigé (il y a des spéculations selon lesquelles TSMC déplacera la production de 3 nm vers son usine américaine lorsqu’elle ouvrira en 2024), on s’inquiétera des tensions entre la Chine, Taïwan et les États-Unis lorsque la discussion portera sur les puces les plus avancées.

MediaTek fera produire certaines de ses puces dans l’usine de TSMC en Arizona, mais Tsai admet qu’il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que l’ensemble de l’industrie technologique abandonne Taïwan.

Récemment, l’entreprise a annoncé le SoC Dimensity 9200, conçu pour concurrencer le puissant Snapdragon 8 Gen 2 (qui doit sortir aujourd’hui) et l’Apple A16 Bionic actuellement utilisé pour alimenter l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.