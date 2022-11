Le Leitz Phone 2 est le nouvel appareil Android de Leica pour les photographes

Leica prête actuellement son logo à la série Xiaomi 12 S, mais avant cela, la société a révélé un téléphone de son propre cru. En fin de semaine dernière, elle a dévoilé son successeur.

L’emblématique société d’appareils photo Leica est de retour avec son deuxième smartphone : le Leitz Phone 2. Ce modèle est un produit de marque propre, c’est-à-dire qu’il n’est pas le résultat d’un partenariat entre un fabricant de téléphones et Leica pour apposer son label sur l’un de ses smartphones. Leica a une longue histoire d’association avec des sociétés comme Xiaomi et, dans un passé plus lointain, Nokia, qui a abouti à des smartphones comme le Xiaomi 12 S Ultra et le désormais obsolète Nokia Lumia 920 PureView. En outre, Leica a lancé son propre smartphone, le Leitz Phone 1, mi-2021.

Plus d’un an plus tard, Leica a finalement présenté une suite à ce modèle avec le Leitz Phone 2. Cet appareil est également doté de la technologie de l’appareil photo qui attirera la plupart des acheteurs, mais il possède également tous les attributs d’un utilisateur quotidien Android. Leica confirme sur la page produit du Leitz Phone 2 que l’appareil est fabriqué par Sharp, ce qui n’est pas surprenant. Le modèle de première génération était essentiellement un re-brandage de l’Aquos R6 de Sharp, et cette mise à jour de deuxième génération semble être basée sur l’Aquos R7. Il s’agit donc d’un véritable saut générationnel, dont l’aspect le plus notable est l’ajout du SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

Le Leitz Phone 2 de Leica est doté d’un écran Pro IGZO OLED de 6,6 pouces avec une résolution décente de 2 730 x 1 260, ainsi que de sa caractéristique principale : une unique caméra arrière avec un capteur de 1 pouce. La grande taille du capteur signifie davantage de lumière, et plus de lumière signifie des images de meilleure qualité. La résolution de la caméra principale est de 47,2 mégapixels, et l’objectif associé a une longueur focale de 19 mm et une ouverture de f/1,9. La caméra frontale est moins remarquable avec un capteur CMOS de 12,6 mégapixels, bien qu’elle soit dotée du PDAF ; l’objectif a une longueur focale de 27 mm et l’ouverture est f/2.3.

En plus du Snapdragon 8 Gen 1, on trouve 12 Go de RAM, 512 Go de stockage et un emplacement pour une carte micro SD. La connectivité est assez étendue avec le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, le Bluetooth 5.2 et le NFC pour les paiements mobiles. Pour compléter les caractéristiques, on trouve un capteur d’empreintes digitales, un « scan du visage », une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et une légère étanchéité. Le smartphone est vendu en blanc avec l’emblématique point rouge Leica.

Des nouveautés logicielles

Sur le plan logiciel, Leica affirme que le smartphone est doté d’un moteur propriétaire qui lui permet de capturer des images ayant le « look Leica ». Le smartphone offre également plus de fonctions d’appareil photo que ce que l’on trouve sur un smartphone standard, comme le widget Golden Hour qui aide les photographes à trouver les meilleurs moments pour prendre des photos. D’autres fonctions logicielles permettent la possibilité de prendre des photos en noir et blanc ou d’obtenir un look d’appareil photo à l’ancienne — des choses qui sont facilement disponibles grâce à une longue liste d’applications tierces, bien sûr. Si vous êtes un fan inconditionnel du Leica et que cela ne vous dérange pas de payer un supplément pour un appareil rebaptisé, ce modèle est sans aucun doute attrayant, mais il ne sera pas facile à obtenir : la société affirme qu’il sera exclusif au Japon.

Il coûtera 225 360 yens (~1 566 euros), ce qui le rend presque aussi cher qu’un Galaxy Z Fold 4.