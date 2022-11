Apple fait l’objet d’un recours collectif concernant la collecte de données malgré les paramètres

La réponse a été — naturellement — rapide et sévère, Apple faisant l’objet d’un recours collectif. Le procès a été intenté en Californie, invoquant une violation de la loi californienne sur l’invasion de la vie privée . Comme on pouvait s’y attendre, l’action en justice met en avant les affirmations d’Apple concernant le respect de la vie privée des utilisateurs, un point autour duquel elle a construit une grande partie de son marketing.

L’App Store semblait récolter des informations sur chaque chose que vous faisiez en temps réel, y compris ce sur quoi vous tapotiez, les applications que vous recherchiez, les publicités que vous voyiez, et combien de temps vous regardiez une application donnée et comment vous la trouviez. L’application envoie également des informations sur vous et votre appareil, y compris des numéros d’identification, le type de téléphone que vous utilisez, la résolution de votre écran, la langue de votre clavier, la façon dont vous êtes connecté à Internet — notamment le type d’informations couramment utilisé pour les empreintes digitales des appareils.

Selon le rapport, lorsque iPhone Analytics est désactivé, Apple promet de « désactiver complètement le partage de Device Analytics ». Malheureusement, Apple semble faire exactement le contraire, en collectant les données de l’App Store, Apple Music, Apple TV, Books et Stocks. Qui plus est, il n’existe tout simplement aucun paramètre de confidentialité permettant de désactiver la collecte massive de données.