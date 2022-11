Twitter suspend temporairement l’accès aux badges au milieu du chaos des démissions

Jeudi, à la surprise générale, Twitter a fermé ses bureaux, demandant à son personnel de ne pas revenir avant le lundi 21 novembre. Pour s’assurer que personne ne tente de pénétrer sur l’un de ses sites, l’accès aux badges a également été suspendu.

La raison pour laquelle Twitter a décidé de fermer temporairement ses bureaux n’est pas claire, mais cette décision intervient dans une période chaotique pour la plateforme, après son rachat par l’entrepreneur milliardaire Elon Musk pour 44 milliards de dollars à la fin du mois d’octobre.

« À compter d’aujourd’hui, nous fermons temporairement nos bureaux et tout accès par badge sera suspendu », indique le message adressé au personnel de Twitter, largement diffusé. « Les bureaux rouvriront leurs portes le lundi 21 novembre. Nous vous remercions de votre flexibilité. Veuillez continuer à respecter la politique de l’entreprise en vous abstenant de discuter des informations confidentielles de l’entreprise sur les réseaux sociaux, avec la presse ou ailleurs ». Et d’ajouter : « Nous sommes impatients de travailler avec vous sur l’avenir passionnant de Twitter ».

La décision de fermer les bureaux pourrait être liée à de récents rapports selon lesquels Musk avait dit aux employés restants de Twitter qu’ils devaient signer un engagement à travailler « de longues heures à une intensité élevée » ou bien quitter l’entreprise, selon un rapport du Washington Post. Toute personne refusant de signer cet engagement avant aujourd’hui — jeudi — serait priée de partir et recevrait trois mois d’indemnités de licenciement, selon le rapport. La direction de Twitter a peut-être conclu que le fait de fermer les bureaux maintenant et de suspendre l’accès aux badges lui donnera le temps nécessaire pour trier les engagements et remanier ses effectifs pour lundi.

Cependant, certains rapports ont suggéré que des centaines d’employés ont refusé de signer l’engagement, quittant de fait leur emploi. Au lieu de considérer l’e-mail comme une menace, des centaines de personnes l’ont peut-être vu comme une bouée de sauvetage.

Une réelle menace pour la société

Si Twitter est victime d’une série de démissions massives, la perte d’un si grand nombre de personnes pourrait mettre en péril la fonctionnalité de la plateforme pour ses quelque 230 millions d’utilisateurs dans le monde.

Peu après l’acquisition de l’entreprise par Musk il y a un peu plus de trois semaines, le PDG, le directeur financier et l’ensemble du conseil d’administration ont reçu leurs ordres. Quelques jours plus tard, 3 700 personnes, soit près de la moitié de l’effectif, ont été licenciées dans un souci d’économie, et les rapports de cette semaine suggèrent que Twitter a également licencié environ 5 000 employés contractuels.

Au vu de la situation actuelle, il semble que les prochains jours pourraient être déterminants pour la survie de Twitter. Zoë Schiffer, de Platformer, affirme que l’équipe responsable de la refonte de Twitter Blue est également partie. Donc, si Twitter survit, le relancement de Blue pourrait être repoussé à nouveau. Des équipes essentielles à l’infrastructure de l’entreprise, notamment l’équipe chargée de la maintenance des bibliothèques du système central de Twitter, auraient démissionné « complètement ou presque complètement », et nombre des employés sortants s’attendent à ce que la plateforme s’effondre progressivement au cours des prochaines semaines.

NEW: The designers leading Elon Musk’s Blue verified project are out, along with the lead web engineer. Many Twitter employees who maintained critical infrastructure have resigned. This is going to look like a very different company tomorrow.

Musk lui-même semble reconnaître la situation. Le dernier tweet de l’entrepreneur semble être une blague d’auto-réflexion. « Comment faire une petite fortune dans les réseaux sociaux ? Commencez par en faire une grande ».