Musk a clairement indiqué que l’un des principaux objectifs de l’entreprise devrait être d’éliminer les comptes de spam/bots . « Le chemin à parcourir est ardu et nécessitera un travail intense pour réussir », a écrit Musk. Dans un autre e-mail, il a déclaré que « dans les prochains jours, la priorité absolue sera de trouver et de suspendre tous les bots/trolls/spams vérifiés ».

Et, Musk a prévenu qu’un environnement économique plus faible aux États-Unis signifierait des difficultés pour l’activité de publicité de l’entreprise. « Franchement, le tableau économique à venir est désastreux, surtout pour une entreprise comme la nôtre qui est si dépendante de la publicité dans un climat économique difficile », a-t-il écrit. « De plus, 70 % de notre publicité concerne la marque, plutôt que des performances spécifiques, ce qui nous rend doublement vulnérables ! ».

Comme beaucoup d’entreprises technologiques, Twitter a adopté le télétravail et le travail hybride pendant la pandémie et a maintenu ces politiques lorsque les choses sont revenues à la normale. Cependant, le message était clair : peu de patrons de la tech sont aussi opposés au télétravail que Elon Musk.