Les utilisateurs de Google Home peuvent désormais s’inscrire pour tester la nouvelle application

L’attente est terminée : certains utilisateurs de Google Home peuvent enfin essayer la nouvelle version de l’application Google Home. Si vous souhaitez essayer la nouvelle version publique de l’application Google Home, vous pouvez vous inscrire facilement dans l’application elle-même.

Pour commencer, vous devrez demander une invitation dans l’application Google Home pour Android et iOS, ce qui nécessite quelques étapes, comme je l’explique ci-dessous. Ce n’est pas non plus un processus immédiat, car certaines personnes ont dû attendre un certain temps avant d’être acceptées, alors soyez prêt à attendre.

En supposant que la preview soit disponible pour vous, rendez-vous d’abord dans le menu Paramètres de Google Home

Là, vous verrez la rubrique Version preview sous Général

Vous pouvez ensuite cliquer sur Demander une invitation pour tester la preview

Une fois que vous vous serez inscrit et que vous serez prêt à commencer, vous pourrez utiliser toute une série de nouvelles fonctionnalités, comme les nouvelles pages de favoris. Ce nouveau paramètre permet de « préférer » facilement des appareils, des caméras et, à l’avenir, des automatismes, afin que vous puissiez y accéder rapidement et voir les livestreams lorsque vous ouvrez l’application. Parallèlement, vous pouvez utiliser la nouvelle fonction Espaces pour vérifier et contrôler rapidement des appareils similaires tels que des lumières, des appareils Wi-Fi et des caméras.

Vous pouvez également activer de nouveaux déclencheurs pour les routines de ces appareils connectés. Cela signifie que vous pouvez utiliser un capteur de mouvement pour allumer les lumières et votre téléviseur lorsque vous entrez dans une pièce ou demander à votre aspirateur robot et à vos caméras de sécurité de s’allumer lorsque vous verrouillez votre porte.

Gardez à l’esprit qu’en tant que version publique, vous pouvez rencontrer des bugs. Google demande aux utilisateurs de signaler ces problèmes et de faire part de leurs commentaires en cliquant sur le bouton « Submit Feedback » dans l’application.

Mais si vous n’êtes pas du tout fan de ces nouveaux changements, ne vous inquiétez pas. Pour l’instant, vous pouvez toujours revenir à la version stable actuelle de l’application en révoquant l’invitation à partir des paramètres.