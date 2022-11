Le futur smartphone de milieu de gamme OnePlus Nord CE 3 a été dévoilé

Après s’être concentré presque entièrement sur les « flagships killers » avec des smartphones haut de gamme dotés de nombreuses fonctionnalités et proposés à des prix très raisonnables pendant les premières années de son existence, OnePlus a progressivement commencé à accorder de plus en plus d’attention au marché du milieu de gamme depuis le lancement en 2020 du Nord de première génération.

La gamme Nord comprend actuellement tout un tas de smartphones de milieu de gamme extrêmement analogues avec d’excellentes caractéristiques et de grands designs pour leurs prix, et le prochain appareil de ce type est essentiellement garanti pour cocher toutes ces cases également.

Prétendument nommé OnePlus Nord CE 3, ce smartphone de 6,7 pouces à prix abordable continue d’être complètement entouré de secret en ce qui concerne sa conception, tout en semblant être prêt à améliorer les spécifications clés du Nord CE 2 sorti au début de 2022 et même du Nord N20 légèrement plus récent.

En plus d’étendre la surface de l’écran des Nord CE 2, le CE 3 est pressenti pour offrir un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Malheureusement, il s’agira toujours de la technologie LCD plutôt que l’AMOLED, ce qui est compréhensible pour un smartphone de milieu de gamme abordable avec un processeur Snapdragon 695 sous le capot.

Un lancement pour le premier ou le deuxième trimestre 2023

Il s’agit du même SoC que celui utilisé actuellement par le Nord N20 5G, bien que le Nord CE 3 5G soit apparemment doté d’une mémoire vive de 12 Go et d’un espace de stockage interne de 256 Go. En parlant de choses lourdes, une plus grande batterie d’une capacité de 5 000 mAh devrait être employée pour répondre aux besoins de consommation d’énergie du plus grand écran de 6,7 pouces, et par rapport au N20, le CE 3 fournira également une amélioration majeure de la vitesse de charge de 33 à 67 W.

Enfin, le OnePlus Nord CE 3 5G devrait passer d’une caméra principale de 64 à 108 mégapixels, malheureusement toujours accompagné de deux capteurs de 2 mégapixels largement inutiles à l’arrière, ainsi que d’une seule caméra frontale de 16 mégapixels plus que respectable.

Le OnePlus Nord CE 3 5G est prévu pour le premier ou le deuxième trimestre 2023 sur certains marchés européens et asiatiques.