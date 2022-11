Le nouvel écran de 12 pouces de LG peut être étiré jusqu’à 14 pouces lorsque vous le tirez

LG a peut-être abandonné ses rêves de smartphones, mais l’entreprise continue de figurer parmi les principaux fabricants d’écrans de haute qualité. La filiale de LG spécialisée dans la fabrication d’écrans — LG Display — est l’un des principaux fournisseurs d’écrans à diverses entreprises, y compris à des géants comme Sony et Apple. En fait, si vous utilisez un produit électronique grand public doté d’un panneau OLED, il y a de fortes chances qu’il provienne de LG ou de Samsung.

Avec Samsung Display, la division écran de LG a souvent fait parler d’elle pour avoir été à l’origine de plusieurs innovations en matière d’écran, allant des écrans OLED transparents aux écrans pliables et enroulables.

Les écrans flexibles et enroulables, c’est fini. LG présente un nouvel écran extensible qui honnêtement, il est probablement préférable de le considérer comme une version plus durable d’un écran flexible. Il s’agit d’un écran de 12 pouces qui peut être étiré jusqu’à 14 pouces sans se casser. Bien sûr, l’image sur l’écran se déformera probablement si vous faites cela, mais l’intérêt n’est pas tant que l’écran puisse être étiré qu’il puisse « supporter des changements répétitifs de sa forme », ainsi que des chocs. En d’autres termes, il s’agit d’un écran durable qui pourrait être utilisé dans les appareils pliables et enroulables de la prochaine génération, ou dans de simples écrans capables de résister aux chocs et aux chutes.

LG affirme que l’écran est un écran en couleur de 100 pixels par pouce avec un éclairage à micro LED. Bien que la densité de pixels soit faible par rapport aux normes des smartphones et des tablettes modernes, elle correspond à ce que l’on attend d’un écran de bureau traditionnel.

Selon LG, la nouvelle technologie d’affichage pourrait être utilisée pour les écrans incurvés utilisés dans les meubles, les applications automobiles ou aéronautiques, ou même les vêtements, les bijoux ou d’autres objets à porter.

Déjà des projets avec ?

LG n’est pas la première entreprise à dévoiler un écran extensible. L’année dernière, le fabricant chinois d’écrans Royole a présenté un écran de 2,7 pouces qui pouvait être étiré jusqu’à 130 %. Bien que l’écran de LG ne s’étire que jusqu’à 120 %, il s’agit d’un écran plus grand qui pourrait théoriquement être utilisé dans une plus grande variété d’applications.

LG estime que son panneau extensible ouvrira la voie à de toutes nouvelles façons d’utiliser les écrans. Son facteur de forme extensible et pliable lui permet d’être fixé à des objets non conventionnels. Bien que la société n’ait pas voulu nous donner de délai pour la généralisation de cet écran extensible, elle a déclaré qu’elle avait l’intention de mener ce projet à bien sans trop tarder.