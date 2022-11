Les membres d’Amazon Prime ont désormais accès à 100 millions de chansons

Amazon tente de rendre son service de streaming musical plus attrayant pour ceux qui paient pour l’abonnement Prime. Le géant américain a introduit quelques avantages supplémentaires d’Amazon Music pour les membres Prime, notamment un catalogue élargi sans publicité et l’absence de publicité pour certains podcasts.

Le nouvel avantage le plus important que les membres Prime obtiennent aujourd’hui est le catalogue complet de 100 millions de chansons d’Amazon Music, sans publicité, en mode aléatoire. Auparavant, les membres Prime ne disposaient que d’un catalogue de 2 millions de chansons qu’ils pouvaient écouter en mode aléatoire pour éviter les publicités. Bien entendu, cet avantage n’entraîne aucun coût supplémentaire pour les membres Prime.

En outre, Amazon a annoncé que les membres Prime auront accès à une large sélection de podcasts de premier plan. Les membres Prime pourront écouter tous ces excellents podcasts sans recevoir de publicité. Enfin, l’application Amazon Music subit aujourd’hui quelques modifications, notamment une nouvelle fonction de prévisualisation des podcasts destinée à fournir aux nouveaux auditeurs des extraits sélectionnés pour leur permettre de trouver plus facilement leurs nouvelles émissions préférées.

Il y a encore des limitations sur la façon dont les membres Prime peuvent accéder au catalogue étendu : vous pouvez seulement lire de façon aléatoire les artistes, les albums ou les listes de lecture. Il existe également un accès à la demande à une sélection de listes de lecture All-Access. Pour un meilleur contrôle de la lecture de la musique et pour accéder aux chansons en audio spatial et dans deux variétés d’audio sans perte (HD et Ultra HD), vous devrez toujours vous abonner au niveau Amazon Music Unlimited. Les deux niveaux prennent en charge les téléchargements de musique et sont disponibles dans l’application Amazon Music.

« Lorsqu’Amazon Music a été lancé pour la première fois pour les membres Prime, nous avons proposé un catalogue sans publicité de 2 millions de chansons, ce qui était complètement unique pour le streaming musical à l’époque », a déclaré Steve Boom, vice-président d’Amazon Music dans un communiqué de presse. « Nous continuons à innover au nom de nos clients, et à apporter encore plus de divertissement aux membres Prime, en plus de la commodité et de la valeur dont ils bénéficient déjà. Nous sommes impatients que les membres puissent découvrir non seulement un catalogue de chansons massivement étendu, mais aussi la plus grande sélection de podcasts de premier ordre sans publicité, sans coût supplémentaire pour leur adhésion ».

Une passerelle vers d’autres choses

Amazon Music est, selon la plupart des critères, le troisième acteur du marché du streaming musical, derrière Spotify et Apple Music. Ce marché ne peut que se durcir avec la croissance continue de YouTube Music et avec TikTok qui se préparerait à lancer son propre service musical. Mais Amazon est clairement intéressé par l’audio en général. Beaucoup d’entreprises veulent se lancer dans ce secteur, mais peu le font de manière aussi large et agressive qu’Amazon.

Amazon considère également depuis longtemps la musique comme une passerelle vers d’autres choses. Vous pouvez déjà acheter les produits dérivés des artistes directement depuis l’application Amazon Music, de nombreux artistes commencent à donner des concerts en direct sur Twitch, et Amazon est également en pleine croissance en tant que géant de la publicité, qui ont tous intérêt à profiter du nombre considérable de fans qui écoutent leurs artistes préférés par tous les moyens possibles. Même dans le domaine des podcasts, peu d’entreprises sont mieux équipées pour vendre des publicités et ensuite vendre les matelas de ces publicités.