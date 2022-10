L’Europe va interdire les nouvelles voitures émettant du CO2 d’ici 2035

La Commission européenne a annoncé qu’elle interdirait toutes les nouvelles voitures émettant du CO2 d’ici 2035 en Europe. Elle cherche également à réduire les émissions des nouveaux véhicules de 50 % d’ici 2030.

Il sera intéressant de voir si les constructeurs automobiles seront en mesure d’atteindre ce nouvel objectif pour les véhicules à zéro émission. La législation doit maintenant être officiellement approuvée par le Conseil de l’UE et le Parlement, mais on s’attend à ce que seuls des changements mineurs soient apportés.

Les principales exigences sont que, d’ici à 2030, les nouvelles voitures réduisent leurs émissions de CO2 de 55 % et les nouvelles camionnettes de 50 % (dans les deux cas, ces émissions sont comparées aux niveaux de 2021). Ensuite, d’ici à 2035, les nouvelles voitures et camionnettes devront réduire leurs émissions de CO2 de 100 %.

Il s’agit là des principaux objectifs, mais ils sont assortis de réserves supplémentaires. Par exemple, les constructeurs qui produisent moins de 10 000 voitures ou 22 000 camionnettes par an ne seront pas tenus d’atteindre l’objectif intermédiaire de 2030 en matière de réduction des émissions, mais uniquement l’objectif final de 2035. Il s’agit de la « clause Ferrari », destinée à protéger les petits constructeurs automobiles qui produisent moins de modèles par an que les grands constructeurs.

L’accord contient également une proposition non contraignante visant à autoriser la fabrication de véhicules « fonctionnant exclusivement avec des carburants neutres en CO2 » (également connus sous le nom de « carburants électroniques ») au-delà de 2035 si ces véhicules se situent « en dehors du champ d’application des normes relatives au parc automobile ».

Frans Timmermans, vice-président exécutif pour le contrat vert européen, a déclaré :

L’accord envoie un signal fort à l’industrie et aux consommateurs : L’Europe s’engage dans la voie de la mobilité sans émissions. Les constructeurs automobiles européens prouvent déjà qu’ils sont prêts à passer à l’action, avec l’arrivée sur le marché de voitures électriques de plus en plus nombreuses et de plus en plus abordables. La vitesse à laquelle ce changement s’est produit au cours des dernières années est remarquable. Il n’est pas surprenant que ce dossier soit le premier de l’ensemble du paquet « Fit for 55 » dans lequel les États membres et le Parlement européen sont parvenus à un accord final

Ce signal clair adressé aux constructeurs et aux citoyens accélérera la production et la vente de véhicules à émissions faibles ou nulles et mettra le transport routier sur la voie ferme de la neutralité climatique d’ici 2050. Cette nouvelle législation rendra le système de transport de l’UE plus durable, permettra aux Européens de respirer un air plus pur et marquera une étape importante dans la réalisation du « Green Deal » européen. Elle témoigne clairement de l’engagement de l’UE à atteindre ses objectifs climatiques et montre que la guerre d’agression menée par la Russie en Ukraine ne ralentit pas notre transition vers une énergie propre, mais accélère au contraire notre travail et nous fait progresser plus rapidement pour devenir le premier continent neutre sur le plan climatique d’ici à 2050.