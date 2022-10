YouTube sépare enfin davantage les Shorts des vidéos traditionnelles

Pour YouTube et les créateurs, c’est une bonne nouvelle : la société a récemment annoncé qu’à partir de l’année prochaine, les créateurs participant à son programme de partenariat recevront une part des revenus générés par les publicités diffusées devant les Shorts. Cela pourrait donner à la plateforme une longueur d’avance sur TikTok, qui rémunère actuellement les créateurs par le biais d’un fonds et leur permet de gagner un peu d’argent grâce à des pourboires.

Le seul inconvénient de cette approche est qu’elle pourrait rendre les choses un peu plus difficiles pour les complétistes, qui veulent regarder tout ce qu’une chaîne met en place, et qui ont apprécié d’avoir tout sur un seul écran.

Le changement qui consiste à donner à chaque type de contenu son propre onglet a commencé à être mis en œuvre jeudi, et devrait toucher un plus grand nombre d’utilisateurs « dans les semaines à venir ».

Avant cette mise à jour, si vous vous rendiez sur une chaîne, vous voyiez un seul onglet intitulé « vidéos », qui vous montrait une liste de tous les téléchargements de l’utilisateur, y compris les Shorts, les flux en direct et les vidéos plus longues. Bien qu’un filtre vous permette de modifier le format de la liste, il est réinitialisé chaque fois que vous quittez la page, de sorte que lorsque vous revenez, tout est à nouveau mélangé.

Dans un article d’assistance , la société explique que ce changement est basé sur les commentaires des utilisateurs et qu’il « facilitera la découverte des types de contenu qui intéressent le plus les spectateurs lorsqu’ils explorent la page de la chaîne d’un créateur ».

YouTube met à jour son site Web et son application afin que les Shorts, les flux en direct et les vidéos plus traditionnelles aient chacun leur propre onglet sur la chaîne d’un créateur, au lieu d’être regroupés dans une seule liste , comme le souligne 9to5Google.