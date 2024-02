Premiers pas en programmation : le guide ultime pour débutants

La programmation informatique est une compétence de plus en plus essentielle dans notre monde numérique. Que vous aspiriez à devenir développeur professionnel ou que vous souhaitiez simplement réaliser des projets personnels, le choix du premier langage de programmation à apprendre est crucial.

Il peut être difficile de choisir un langage de programmation lorsqu’on est débutant et que l’on souhaite simplement se lancer dans l’aventure. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider.

Cet article vous guide à travers les options les plus accessibles et populaires pour débuter votre aventure en codage.

Qu’est-ce qu’un langage de programmation ?

Cette question peut sembler élémentaire, mais tout le monde commence quelque part. Pour choisir un langage à apprendre, il faut d’abord comprendre ce que sont les langages de programmation et ce qu’ils font. Un langage de programmation est un outil que chacun peut utiliser pour indiquer à un ordinateur ce qu’il veut qu’il fasse. Dans sa forme la plus simple, il permet à un utilisateur de créer des instructions indiquant à l’ordinateur ce qu’il veut et comment il veut le faire.

Les premiers langages de programmation se résumaient à des 0 et des 1, mais ils sont aujourd’hui faciles à lire et à apprendre. Je vous invite donc à relever le défi de construire quelque chose avec ces premiers langages, mais je vous déconseille de commencer par là. Commencer avec quelque chose de plus facile à lire et à comprendre est bien plus amusant !

Tout, depuis le navigateur sur lequel vous lisez jusqu’au système d’exploitation de votre appareil, est développé à l’aide d’un langage de programmation. Le langage que vous choisissez d’apprendre doit refléter ce que vous voulez accomplir avec votre programmation. Par exemple, si vous souhaitez coder un plugin de navigateur, vous choisirez un langage différent de celui d’une personne souhaitant développer une sonnette de porte à l’aide d’un Raspberry Pi.

Les meilleurs langages pour débutants

Alors, comment un débutant peut-il choisir un langage de programmation à apprendre ? Ces cinq langages de programmation sont faciles d’accès et d’apprentissage pour les débutants.

Python : Avec sa syntaxe épurée et sa polyvalence, Python est le choix idéal pour les débutants . Parfait pour le développement web, l’analyse de données, et même l’intelligence artificielle, Python offre un point de départ solide pour une carrière en programmation. Il a également trouvé sa place dans le développement de l’IA et des LLM (Large Language Model).

. Parfait pour le développement web, l’analyse de données, et même l’intelligence artificielle, Python offre un point de départ solide pour une carrière en programmation. Il a également trouvé sa place dans le développement de l’IA et des LLM (Large Language Model). JavaScript : Incontournable dans le développement Web, JavaScript permet de rendre les sites Web interactifs . Sa syntaxe proche de l’anglais et la possibilité de créer des applications mobiles en font un langage débutant-friendly.

. Sa syntaxe proche de l’anglais et la possibilité de créer des applications mobiles en font un langage débutant-friendly. Java : Grâce à sa portabilité (« écrire une fois, exécuter partout »), Java est un excellent choix pour les applications Android, le développement Web, et les logiciels d’entreprise.

HTML/CSS : Bien qu’ils ne soient pas des langages de programmation à proprement parler, HTML et CSS sont essentiels pour créer et styliser des pages web. Leur maîtrise est indispensable pour tout développeur Web. Ce site Web est également construit avec HTML et CSS en arrière-plan.

Scratch : Idéal pour les enfants et les débutants absolus, Scratch enseigne les concepts de programmation de manière ludique, en utilisant des blocs visuels au lieu de code textuel. Au lieu d’enseigner la syntaxe, il se concentre sur la manière de penser comme un programmeur. Ce n’est pas parce qu’il a été conçu pour les enfants qu’il faut le négliger !

Critères de choix d’un langage

Si vous choisissez un langage à apprendre en tant que programmeur débutant, vous devez vous concentrer sur les points suivants afin de vous assurer que vous ne serez pas dépassé et que vous ne risquez pas d’abandonner avant d’avoir vraiment commencé à creuser et à comprendre le langage et ce que vous pouvez faire avec lui.

Objectifs du projet : Identifiez ce que vous souhaitez réaliser. Chaque langage a ses domaines de prédilection. Examinez votre objectif et déterminez le langage que vous souhaitez apprendre. Les développeurs amateurs peuvent envisager un point de départ différent de ceux qui apprennent à devenir des professionnels.

Courbe d’apprentissage : Optez pour un langage avec une syntaxe simple et une bonne documentation. Les langages mentionnés ci-dessus ont tous une syntaxe simple (la grammaire du langage), ce qui rend leur apprentissage très facile. Si vous choisissez d’apprendre une langue, il est essentiel, pour votre réussite à long terme, de vous concentrer sur la facilité avec laquelle vous pouvez assimiler la structure de la langue. De nombreuses personnes, en particulier si elles choisissent la programmation comme un hobby et une activité personnelle, trouvent plus facile de commencer par des langages plus simples, puis de passer à des langages plus complexes si le besoin s’en fait sentir ou si elles ont envie de relever le défi.

Communauté et ressources : Une communauté active et de nombreuses ressources en ligne facilitent l’apprentissage et le débogage. Se familiariser avec un langage signifie rencontrer des erreurs et chercher des solutions. Vous aurez beaucoup plus de facilité à apprendre un langage s’il dispose d’une base de documentation appropriée et d’une communauté active. Une grande partie de l’apprentissage consiste à étudier la documentation officielle et à parcourir les forums de discussion ; plus vous disposez de l’un et de l’autre, mieux c’est. Les 5 langages pour débutants présentés ci-dessus disposent d’une documentation abondante et de communautés en ligne très utiles.

Explorer au-delà d’un seul langage : Ne vous limitez pas à un seul langage. L’apprentissage de la programmation est un voyage continu. Une fois que vous maîtrisez un langage, n’hésitez pas à explorer d’autres langages pour élargir vos compétences et ouvrir de nouvelles opportunités.

Verdict

Choisir son premier langage de programmation est une étape excitante vers la maîtrise des technologies numériques. Python, JavaScript, Java, HTML/CSS, et Scratch offrent des points de départ solides pour les débutants.

En tenant compte de vos objectifs, de la facilité d’apprentissage, et du soutien communautaire, vous pouvez choisir le langage qui convient le mieux à votre projet. Rappelez-vous, le voyage en programmation ne s’arrête jamais avec un seul langage. L’apprentissage continu est la clé du succès.