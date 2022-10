Le nouveau Alpha 7R V de Sony est le premier appareil photo doté d’une IA

Trois ans après le lancement du Alpha 7R IV, Sony vient de lancer le successeur de son célèbre appareil photo sans miroir plein format axé sur la résolution. Le nouveau modèle — le Sony Alpha 7R V — est présenté comme une mise à niveau significative par rapport à son prédécesseur et se targue de plusieurs premières. Le principal atout du produit est l’unité de traitement de l’intelligence artificielle récemment développée par Sony, qui fait du Alpha 7R V le premier appareil photo Sony doté d’une capacité de reconnaissance d’image basée sur l’intelligence artificielle.

Outre les capacités de l’IA, la qualité globale de l’image sur l’Alpha 7R V devrait connaître un bond significatif grâce à l’utilisation d’un moteur de traitement d’image plus récent. Pour ceux qui l’ignorent, le Alpha 7R IV — introduit en 2019 — utilisait l’ancien processeur d’images BIONZ X de Sony, qui a depuis été remplacé par le BIONX XR, plus rapide et plus performant. Sony affirme que le processeur d’images amélioré, combiné aux capacités du nouveau processeur AI, fait du Alpha 7R V un outil formidable pour les professionnels à la recherche d’un appareil photo haute résolution sans compromis.

Sony profite de la sortie du Alpha 7 pour corriger tous les problèmes majeurs de cette gamme axée sur la résolution qui était tristement célèbre. Le nouvel appareil est doté d’un écran LCD multi-angles à 4 axes, alors que l’ancien écran ne pouvait être réglé que vers le haut ou vers le bas. En outre, le viseur électronique (EVF) possède la meilleure résolution parmi les appareils de la série Sony Alpha, avec 9,44 millions de points. Sony a également modifié le système de menus et ajouté des commandes tactiles ainsi que plusieurs boutons personnalisables. Il est intéressant de noter que, malgré ces changements majeurs apportés à diverses caractéristiques de l’appareil, Sony a équipé le Alpha 7R V du même capteur Exmor-R de 61 mégapixels utilisé sur le modèle sortant.

La gamme Alpha est déjà connue pour ses excellentes capacités d’autofocus, et même le Alpha 7R IV était doté de la fonction Eye AF en temps réel. Cette fonction permet à l’appareil de détecter les données relatives aux yeux et aux visages en temps réel, ce qui lui permet de se verrouiller sur les yeux du sujet avec précision. En plus de cette magie logicielle, le Alpha 7R V dispose également d’une meilleure unité de stabilisation d’image et de capteurs gyroscopiques avancés qui facilitent la capture d’images.

En outre, grâce aux nouvelles fonctions d’intelligence artificielle de l’Alpha 7R V, l’appareil photo est devenu plus performant en matière de détection des sujets. Sony affirme que le nouvel appareil peut identifier plusieurs types de sujets, allant de divers animaux, objets et véhicules aux insectes.

Capacités en vidéo cinématographiques

Le Alpha 7R a également réussi à inclure des versions améliorées de fonctions empruntées à d’autres appareils photo de la série Alpha, dont certaines sont présentes pour la première fois sur la série Alpha R. Parmi ces fonctionnalités grandement améliorées, on trouve un meilleur suivi en temps réel, la possibilité de prendre des photos silencieuses et sans vibration à une vitesse allant jusqu’à 7 images par seconde, et la possibilité de prendre jusqu’à 583 images RAW à grande vitesse.

Bien qu’il ne soit pas positionné comme un appareil photo axé sur la vidéo, le Alpha 7R V dispose néanmoins d’excellentes capacités vidéo. Il est capable de capturer des vidéos 8K en résolution 24/25 p et de générer des vidéos 4K suréchantillonnées à partir d’une résolution de 6,2 k sans regroupement de pixels. L’appareil prend également en charge le codec HEVC/H.265 et ajoute des fonctionnalités telles que le suivi en temps réel et la stabilisation avancée de l’image du corps.

Disponibilité et prix

Les livraisons du Alpha 7R V commenceront fin novembre 2022, et le prix de l’appareil photo a été fixé à 4 500 euros. Le modèle sera disponible à la vente chez tous les revendeurs agréés Sony en France.