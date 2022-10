Microsoft confirme Windows 11 22H2 Moment 2 , la mise à jour pour début 2023

Microsoft a récemment publié Windows 11 22H2 Moment 1, une mise à jour majeure qui apporte beaucoup d’améliorations à l’expérience de base de Windows 11. Mais évidemment, la société travaille déjà sur la très prochaine mise à jour pour le système d’exploitation.

Sous le nom de code Moment 2, cette mise à jour devrait être lancée au début de l’année 2023, évidemment après la fin du déploiement de la Update 2022 et de Moment 1.

Microsoft a jusqu’à présent évité de discuter de ce qui est à venir dans Moment 2, mais comme le rapporte Neowin, la société a récemment présenté un aperçu de la mise à jour lors du webcast sur la chaîne YouTube du Windows Insider Program.

Plus précisément, Microsoft a présenté ce qui semblait être la build 23003 de Windows 11, qui est censé être une version précoce de la mise à jour Moment 2. La société n’a pas parlé d’autre chose que de la barre des tâches optimisée pour les tablettes, donc une fois de plus, la gamme de fonctionnalités qui fera partie de Moment 2 continue d’être aussi mystérieuse.

En ce qui concerne la mise à jour Moment 1, cette nouvelle version apporte de nombreuses améliorations, notamment des actions suggérées, un débordement de la barre des tâches et un accès instantané au Gestionnaire des tâches grâce à l’ajout de l’application au menu contextuel de la barre des tâches, de nouvelles améliorations en matière de partage et une nouvelle application Photos.

Une mystérieuse mise à jour

En outre, Moment 1 apporte les onglets de l’Explorateur de fichiers à tous les utilisateurs. « L’une de nos fonctionnalités les plus appréciées et les plus utilisées, l’Explorateur de fichiers, s’améliore. Windows est toujours à la recherche de moyens pour simplifier vos tâches quotidiennes et rendre la collaboration aussi facile que possible. Nous avons donc ajouté des onglets à l’Explorateur de fichiers qui vous permettent d’organiser vos fichiers et de passer d’un dossier à l’autre en toute simplicité. La nouvelle section Favoris est l’endroit idéal pour épingler vos fichiers les plus utilisés », a déclaré Microsoft.

« Et grâce à la puissance de OneDrive, nous vous permettons de consulter plus facilement des informations importantes, comme le nom de vos collègues qui ont récemment modifié ou commenté votre fichier. Lors du partage de contenu, Windows peut également fournir une liste de contacts avec lesquels vous êtes susceptible de partager du contenu et quelques suggestions personnalisées basées sur votre compte Microsoft 365 ».