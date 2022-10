Google propose enfin une vue Web pour toutes ses caméras Nest

by

Google propose enfin un affichage sur le Web de toutes ses caméras et sonnettes Nest. Dans un article de blog, la société a annoncé le déploiement d’une nouvelle mise à jour de Google Home sur home.google.com qui vous permet de visualiser les flux de vos caméras et sonnettes Nest sur le Web.

Les utilisateurs de Nest seront en mesure de vérifier les vues en direct en plein écran, de zoomer pour voir plus de détails, d’afficher le statut de la caméra, et plus encore, le tout à partir d’un navigateur Web.

Pour accéder à Google Home sur le Web, vous devrez vous connecter avec votre compte Google sur le lien mentionné ci-dessus. Une fois que vous aurez fait cela, vous verrez immédiatement les flux en direct de vos caméras et sonnettes Nest. Vous pourrez également basculer entre les vues à une ou plusieurs caméras.

Vous pourrez également allumer et éteindre les caméras, réveiller les caméras sur batterie si elles sont inactives, et consulter l’état de vos caméras depuis le Web. Vous trouverez ci-dessous une liste des caméras et sonnettes Nest compatibles qui fonctionneront avec la version Web de Google Home :

Nest Cam (batterie) et Nest Cam (filaire)

Nest Cam avec projecteur (filaire)

Nest Doorbell (batterie), Nest Doorbell (filaire) et Nest Doorbell (filaire, 2e génération)

Nest Cam Indoor et Nest Cam Outdoor

Nest Cam IQ intérieur et Nest Cam IQ extérieur

Des améliorations à venir

La seule chose qui manque à cette liste est la vidéo enregistrée. Il semble que vous devrez toujours utiliser l’application Google Home pour les nouvelles caméras et l’application Nest pour les anciennes caméras si vous souhaitez regarder un événement enregistré.

Google Home pour le Web sera disponible en version preview pour le moment. La société affirme qu’elle continuera à travailler à son amélioration et à l’ajout de fonctionnalités de caméras plus populaires. Si vous n’avez pas accès à la version Web tout de suite, vous pouvez continuer à la consulter jusqu’à la semaine prochaine.