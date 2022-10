Age of Empires IV arrive sur Xbox Game Pass en 2023, et mobile

Microsoft a annoncé lors de la célébration du 25e anniversaire d’Age of Empires que le dernier jeu, Age of Empires IV, arrivera sur les consoles l’année prochaine. Il sera lancé le premier jour sur Xbox Game Pass, et il sera jouable depuis le Xbox Cloud Gaming pour ceux qui préfèrent jouer sur des appareils portables. Le jeu a été lancé fin 2021 sur PC, et il est disponible depuis lors pour les abonnés au PC Game Pass, mais c’est une excellente occasion pour les joueurs sur console de le découvrir.

Selon l’article de blog de Microsoft, le portage sur console bénéficiera de quelques fonctionnalités bienvenues, notamment un tutoriel pour aider les joueurs à s’habituer à la nouvelle disposition de la manette, un mode multijoueur cross-play optionnel entre joueurs PC et Xbox, et une prise en charge complète du clavier et de la souris.

L’arrivée des jeux de stratégie en temps réel (STR) sur les consoles n’est pas une mince affaire, car ils ne sont pas naturellement adaptés et le passage du PC à la console présente de nombreux défis. Ils doivent travailler sur leurs interfaces, leurs performances et leurs schémas de contrôle pour donner aux joueurs sur console les mêmes commandes qu’ils obtiendraient sur un clavier.

Cela fait des années que les joueurs réclament la sortie d’Age of Empires sur console, alors c’est une bonne chose que cela se produise enfin (et que les abonnés au Game Pass n’aient pas à payer de supplément). Et, si vous avez besoin d’un autre STR à dévorer avant son lancement, Age of Empires II : Definitive Edition arrivera en premier sur les consoles le 31 janvier 2023.

Age of Empires arrive sur un appareil mobile

De plus, pour accompagner la diffusion du 25e anniversaire d’Age of Empires, World’s Edge et Xbox Game Studios ont annoncé qu’Age of Empires passait de PC à iOS et Android.

Il s’agit de la dernière tentative de Microsoft pour pénétrer le marché des jeux mobiles, et l’entreprise a déjà une longueur d’avance grâce à l’acquisition d’Activision Blizzard King, qui devrait être achevée en 2023. Age of Empires a déjà été porté sur mobile, mais il semble que cette adaptation soit la plus fidèle à ce jour. En 2015, Age of Empires : Castle Siege, un jeu de tower defense, et Age of Empires : World Domination, un jeu de stratégie en temps réel, sont tous deux arrivés sur mobile. Les deux jeux ont eu une courte durée de vie, Castle Siege s’arrêtant après seulement quatre ans et World Domination après seulement un an.

L’annonce n’était qu’une brève bande-annonce, donc pas de premier aperçu du gameplay pour l’instant, même s’il sera intéressant de voir comment les développeurs réduisent le massif et complexe jeu de stratégie en quelque chose de convenable pour le jeu en déplacement. .