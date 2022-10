Google travaillerait secrètement sur un nouveau smartphone Pixel haut de gamme

Selon 9to5Google, l’écran G10 a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution de 3 120 x 1 440 pixels, et mesure 71 x 155 mm (largeur x hauteur). Cela mettrait l’écran au même niveau que le Pixel 7 Pro, soit un écran de 6,7 pouces. Le G10 semble également avoir les mêmes coins et bords arrondis que ceux observés sur le Pixel 7 Pro de la génération actuelle. En fait, même le placement de la découpe de la caméra sur l’écran est le même que sur le 7 Pro.

