De nombreuses applications de nettoyage ont été disponibles pour Windows au fil des ans, mais aujourd’hui, Windows peut se charger de la plupart des nettoyages de cache et d’autres fonctions sans logiciel externe. Cependant, cela n’empêche pas Microsoft de travailler sur une application « PC Manager » qui remplit ce rôle.

Une application Windows de Microsoft nommée PC Manager fait le tour de la toile, suite à des rapports indiquant qu’elle a été publiée (mais marquée comme cachée) sur le Microsoft Store. Cependant, l’application est disponible depuis des mois sur pcmanager.microsoft.com, principalement pour les propriétaires de PC en Chine. Le site Web n’est même pas traduit dans d’autres langues que le chinois.

Dear bloggers, PC Manager app has been available for months now. The news from today is that the app has been submitted to the Microsoft Store (still hidden). That’s the news, you’re welcome pic.twitter.com/v9ErU0xEvS

— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) October 21, 2022