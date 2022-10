Xiaomi annoncera la série Redmi Note 12 en octobre

La série Redmi Note 12 Pro serait équipée d’une caméra arrière de 50 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 8 mégapixels et d’une caméra macro de 2 mégapixels. Le Redmi Note 12 (22 101 316C) devrait supporter une charge de 67 W et le Redmi Note 12 Pro (22101316UCP) pourrait être équipé d’une charge rapide de 120 W, selon la certification 3C. Le Redmi Note 12 Pro+ (22101316UC) devrait être livré avec un support pour la charge rapide de 180 W ou 210 W.

La puce 1080 de MediaTek est très prometteuse. On parle d’une puce très axée sur les médias, qui devrait offrir des performances rapides à des niveaux d’efficacité énergétique améliorés. L’accent semble être mis sur les jeux de haute performance, le streaming 4K HDR, et même des capacités de caméra allant jusqu’à 200 mégapixels. Naturellement, pour une puce centrée sur les médias, elle est compatible avec la 5G.

La société a déclaré qu’ il s’agira de la plus grande mise à niveau jamais réalisée dans la série Note. Elle n’a pas encore officiellement révélé le design et les spécifications du smartphone.

Après les rumeurs, la marque Redmi de Xiaomi a confirmé le lancement des smartphones de la série Redmi Note 12 en Chine en octobre prochain . Ce lancement fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps maintenant, et la gamme de modèles attendus est le Note 12, le Note 12 Pro et le Note 12 Pro+. Il y a également des rumeurs concernant un Note Pro Ultra, mais aucun détail spécifique n’a fait surface jusqu’à présent.