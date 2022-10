Chrome améliore la productivité pour les tablettes Android

Google a lancé une nouvelle version de Chrome pour Android qui simplifie le passage d’un onglet à l’autre et permet d’accomplir des tâches plus rapidement sur les tablettes Android. La firme estime en outre qu’avec la prochaine version de Chrome pour Android, il sera plus simple de passer d’un onglet à l’autre et d’accomplir des tâches sur vos tablettes. Cela intervient avant le lancement de la tablette Pixel au début de l’année prochaine.

Sur un écran plus petit, avec de nombreux onglets ouverts, il peut être difficile de trouver le bon. Pour améliorer la situation, Google a ajouté un design côte à côte à Chrome pour faciliter la sélection des onglets. En outre, la fonction de défilement automatique vous permet de revenir en arrière entre les onglets. Lorsque les onglets sont trop petits, le bouton de fermeture est masqué pour éviter toute fermeture par inadvertance. La restauration en une étape permet d’annuler les onglets fermés par inadvertance.

La grille d’onglets visuelle est idéale si vous ouvrez fréquemment de nombreux onglets. Les onglets sont affichés dans une grille avec un aperçu pour vous aider à naviguer en moins de temps qu’avec un flux horizontal. Les onglets visuels sont utiles si vous avez un smartphone pliable, car l’écran plus petit à l’extérieur correspond à l’écran plus grand à l’intérieur.

Glisser-déposer à partir de Chrome

Les utilisateurs peuvent désormais faire glisser et déposer rapidement des photos, du texte et des liens de Chrome vers d’autres applications telles que Gmail, Photos ou Keep, afin de partager et de stocker du matériel pendant que vous explorez.

Les tablettes ne donnent pas toujours l’impression d’être des ordinateurs lorsque vous naviguez sur des sites Web. Chrome peut toujours demander et afficher la version de bureau d’un site Web si elle ne fonctionne pas sur votre tablette ou si vous la préférez. Cela peut débloquer des fonctionnalités réservées au bureau, comme les menus et les boutons.

Les groupes d’onglets seront bientôt disponibles dans Chrome pour les tablettes Android. Le regroupement d’onglets pertinents peut vous aider à rester organisé et vous permet de vous concentrer sur une seule tâche sans être distrait par le fouillis des autres onglets ouverts.

Disponibilité

Les dernières mises à jour de Chrome sont désormais accessibles sur toutes les tablettes Android. À l’occasion de cette annonce, Lola Adams, chef de produit, Chrome, a déclaré :